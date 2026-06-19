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19 jun 2026 Actualizado 16:52

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Medellín

Fuerza Aeroespacial blindará el cielo de Antioquia, durante la jornada electoral

El objetivo por parte de las autoridades es que los ciudadanos puedan votar tranquilos y en un ambiente de normalidad.

FAC garantiza seguridad desde el aire en Antioquia. Foto: Cortesía CACOM 5

FAC garantiza seguridad desde el aire en Antioquia. Foto: Cortesía CACOM 5

FAC garantiza seguridad desde el aire en Antioquia. Foto: Cortesía CACOM 5

Martín Díaz Rubio

Medellín
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Antioquia

El Comando Aéreo de Combate No. 5 (CACOM 5) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana tiene todo un dispositivo aéreo listo en Antioquia, Chocó y Córdoba para garantizar la seguridad durante la segunda vuelta presidencial.

Para cumplir esta tarea, el CACOM 5 cuenta principalmente con aeronaves de vigilancia, reconocimiento y transporte, como lo son:

Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP) y aviones C-208 Caravan, equipados con cámaras electroópticas e infrarrojas (FLIR). Estas plataformas permiten observar todo desde el aire y entregar información inmediata a las autoridades en tierra.

Helicópteros UH-60 Black Hawk en tres versiones especiales:

• Ángel: listo para evacuaciones médicas de emergencia.

• Halcón: para trasladar rápidamente personal y apoyo.

• Arpía: para vigilancia intensa y apoyo aéreo cercano a las tropas en tierra.

Además, cuenta con sistemas de inteligencia que permiten monitorear en tiempo real corredores estratégicos, pueblos y zonas clave antes, durante y después de las votaciones.

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Desde su base en Rionegro, esta unidad mantiene en el aire el objetivo es claro: que los ciudadanos puedan votar tranquilos y en un ambiente de normalidad.

Además, están realizando operaciones de información con perifoneo desde el aire y lanzamiento de volantes en diferentes municipios. El mensaje es sencillo: invitar a la gente a participar en las elecciones con confianza y en paz.

“Hemos participado en reuniones de planeamiento de manera interagencial con Fiscalía, autoridades locales como la Gobernación y Alcaldías, reuniones conjuntas con nuestro Ejército nacional y nuestra Armada, y de manera coordinada con nuestra Policía, para que esta fiesta democrática llegue a feliz término y se desarrolle de forma segura”, dijo, el brigadier General Luis Miguel Díaz Ríos.

Con todo este despliegue, el CACOM 5 apoya el Plan Democracia y ayuda a que las autoridades mantengan el orden público, para que los antioqueños puedan ejercer su derecho al voto sin preocupaciones.

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