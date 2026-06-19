Estados Unidos se adueñó del liderato y clasifica: así quedó el Grupo D del Mundial 2026

Estados Unidos confirmó su gran momento en el Mundial 2026 tras imponerse por 2-0 sobre Australia y quedarse en solitario con el liderato del Grupo D. El equipo norteamericano sumó su segunda victoria consecutiva y alcanzó los seis puntos, resultado que además le permitió asegurar de manera anticipada su clasificación a los octavos de final.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino encaminó el triunfo desde muy temprano gracias a un autogol de Cameron Burgess al minuto 10. Posteriormente, A. Freeman amplió la ventaja al minuto 42, sentenciando un encuentro en el que los estadounidenses demostraron solidez defensiva, control del balón y una gran efectividad en los momentos decisivos.

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Con este resultado, Estados Unidos se consolida como el único líder del Grupo D con seis unidades, mientras que Australia permanece en la segunda posición con tres puntos y todavía mantiene vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. Sin embargo, su clasificación dependerá de lo que suceda en la última jornada y del resultado entre Turquía y Paraguay.

La tabla del grupo aún podría sufrir modificaciones, ya que este viernes a las 10:00 p.m. se disputará el compromiso entre Turquía y Paraguay, un duelo que será determinante para definir el panorama de la zona y mantener la lucha por los puestos de clasificación.

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Además, Estados Unidos se convirtió en la segunda selección anfitriona en asegurar su presencia en los octavos de final, acompañando a México, que también selló su boleto de manera anticipada. Ahora, la expectativa está puesta en Canadá, la tercera sede del Mundial, que buscará unirse al grupo de selecciones locales clasificadas.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo D

Selección Pts Estados Unidos 6 Australia 3 Turquía 0 Paraguay 0



