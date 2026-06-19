Entre salud, estética y trabajo social: el enfoque de la odontóloga Clara Cortissoz

En un contexto donde los procedimientos estéticos han ganado protagonismo dentro de los servicios de salud, algunos profesionales insisten en mantener una mirada que priorice el bienestar integral del paciente sobre las tendencias. Ese es el enfoque que ha desarrollado la odontóloga estética Clara Cortissoz, quien ejerce su labor entre Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.

Su trabajo se ha orientado hacia una visión que integra tecnología, precisión clínica y acompañamiento humano, entendiendo que los tratamientos odontológicos trascienden el componente funcional y pueden tener efectos en la confianza, la interacción social y la percepción personal.

A lo largo de más de dos décadas vinculadas al sector salud, Cortissoz ha participado tanto en procesos clínicos especializados como en iniciativas de alcance social dirigidas a comunidades vulnerables del Caribe colombiano, incluyendo poblaciones con acceso limitado a servicios odontológicos.

Desde su experiencia, señala que uno de los retos actuales del sector está relacionado con el crecimiento de procedimientos estéticos estandarizados que, en algunos casos, dejan en segundo plano las condiciones particulares de cada paciente.

“La salud debe ser el punto de partida de cualquier intervención estética. Cada tratamiento requiere evaluación individual y decisiones clínicas responsables”, explica.

Su práctica profesional se desarrolla desde un modelo multidisciplinario que articula distintas áreas odontológicas, entre ellas armonización orofacial, implantología, endodoncia y rehabilitación oral, buscando responder de manera integral a las necesidades de quienes consultan.

Además de su formación como odontóloga estética, cuenta con especialización en gerencia y servicios de salud, una combinación que le ha permitido participar en proyectos orientados tanto al ejercicio clínico como al fortalecimiento de iniciativas enfocadas en bienestar colectivo.

Más allá de los resultados visibles de los tratamientos, la profesional plantea una reflexión sobre el papel de la odontología contemporánea: entender que la transformación estética también debe estar acompañada por procesos que favorezcan la salud, la funcionalidad y la calidad de vida de las personas.

En medio de una conversación cada vez más amplia sobre imagen y autocuidado, experiencias como estas ponen sobre la mesa una discusión de fondo: cómo equilibrar los avances estéticos con prácticas responsables que mantengan al paciente como centro del proceso asistencial.