De nuevo, cuatro concejales de Medellín denuncian supuestos planes para atentar contra ellos

Medellín

Los concejales de Medellín Claudia Carrasquilla, Andrés Tobón, Alejandro De Bedut y Andrés Rodríguez de nuevo manifiestan que existe un plan de los grupos armados delincuenciales del Valle de Aburrá que estarían preparando un presunto plan para atentar contra ellos y recalcan que, pese a las denuncias, aún la Unidad Nacional de Protección (UNP) no les refuerza el esquema de seguridad ni toma medidas para salvaguardar su integridad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reiteró que en varias ocasiones ha solicitado al gobierno nacional que brinde protección a los corporados.

“La fiscalía ya envió esa información. Ya la procuraduría le exige al gobierno nacional, a la UNP, que tome medidas inmediatas”.

Por su parte, el presidente del Concejo de la ciudad, Alejandro De Bedut, entregó detalles del presunto plan que estarían fraguando integrantes de las estructuras armadas del Valle de Aburrá, incluso que los encuentros de los ilegales se han hecho muy cerca del centro administrativo La Alpujarra.

“Esta fuente nos informa que hubo una reunión cerca de acá, en Metrocentro, a una cuadra de La Alpujarra, de la GDO de Caicedo, de la comuna 9, que manejan comuna 9, comuna 8 y comuna 10. Se han venido dando estas conversaciones, seguimientos a nosotros 3 como concejales, mirar qué hacemos, qué decimos, con quién nos reunimos”, manifestó el presidente de la corporación.

Recalca que esta nueva denuncia ya fue interpuesta ante la fiscalía. Por lo que manifiesta que, por ser de oposición al actual gobierno nacional, se sienten vulnerables y solicitan medidas de seguridad urgentes, ya que, según el concejal, el plan se efectuaría después de las elecciones del próximo 21 de junio.

Según Andrés Rodríguez, las amenazas contra él también provendrían de la guerrilla del ELN mediante sus células urbanas.