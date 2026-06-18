Por confrontaciones entre ilegales, unas 350 personas están desplazadas en El Bagre, Antioquia

Antioquia

En los últimos días se han reportado confrontaciones armadas entre grupos ilegales en zona rural del municipio de Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño, lo que ha generado un desplazamiento masivo de campesinos que llegaron al corregimiento de Puerto López en el Bagre. Esto está ocurriendo desde el 14 de junio.

Según Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, los combates se están reportando entre integrantes del Clan del Golfo y las disidencias del frente 4 que hacen presencia en ese territorio. Allí la comunidad quedó en medio de la confrontación armada y por seguridad para salvaguardar la integridad, decidieron desplazarse a la vereda Las Nubes, vereda Villa Severá, vereda Citeaguanta y Villamará, que son consejos comunitarios.

“La disputa territorial entre grupos armados y el uso indiscriminado de drones ha generado un gran impacto de miedo en la población. Tanto así que cerca de 350 personas de la vereda Villa Amará y Las Nubes del municipio de Zaragoza, gran parte de esas familias se han desplazado hacia el corregimiento de Puerto López de El Bagre, buscando huir del peligro generado por estas disputas territoriales”, manifestó el líder social.

Por ahora, estas personas estarían autoalbergadas y están siendo atendidas por la alcaldía municipal. Además, el señor Zapata recalcó que este es el sexto evento de desplazamiento y confinamiento registrado en ese territorio en lo corrido del año y hace parte de las alertas emitidas por la Defensora del Pueblo por el conflicto que se desarrolla en esa zona rural.

“Hay que recordar lo que viene ocurriendo en Remedios, en Segovia, y que eso podría ser uno de esos coletazos de conflicto en una zona muy, con unos intereses muy claros, quedó estratégicos de todos estos grupos armados”.

Censo desplazados

El censo hasta de momento es de 131 familias conformadas por 355 personas:

Vereda Las Nubes: 24 familias, correspondientes a 78 personas.

Vereda Villa Severa: 35 familias, correspondientes a 90 personas.

Vereda Citeaguanta: 34 familias, correspondientes a 88 personas.

Vereda Villamará: 33 familias, correspondientes a 99 personas.