Un pensionado de la Policía muerto en riña en Olaya Herrera y se descarta intento de sicariato

Un hecho de intolerancia registrado en el sector La Villa, del barrio Olaya Herrera, culminó con la captura de cuatro personas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Tres por los delitos de homicidio y violencia contra servidor público, presuntamente participes de la múltiple agresión contra esta persona, y contra nuestros policías. Jóvenes entre los 18 y 22 años, con anotaciones judiciales por los delitos de, hurto y tráfico de estupefacientes. Por otro lado, un capturado por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a quien se le incautó una pistola marca Jericó, y quien, de acuerdo con la información recopilada, iba en moto en compañía de la persona fallecida.

De acuerdo a una versión no confirmada y en hechos que son materia de investigación, dos personas (incluida la víctima) habrían llegado al mencionado lugar buscando a varios sujetos que, minutos antes, presuntamente habían intentado cometer un hurto. Esta situación habría desencadenado una confrontación con varios hombres que se encontraban reunidos en ese sector.

Una patrulla de vigilancia llegó al sitio y detuvo a los dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, al practicarle un registro a persona, los uniformados les hallaron en su poder una pistola.

Posteriormente, momentos en que iban a trasladar a los sujetos hacia el CAI más cercano, según lo manifestado por los uniformados, varias personas presentes se abalanzaron contra la patrulla con el fin de arrebatarles a los capturados. Uno de los detenidos fue agredido por varios individuos con objetos contundentes (piedras), falleciendo en el lugar de los hechos.

De manera inmediata, se desplegó un operativo con apoyo de varias patrullas, logrando la captura de tres presuntos implicados en el homicidio por linchamiento y en la agresión contra los uniformados de la Policía que habían llegado al lugar.

En total, cuatro personas fueron capturadas: tres presuntos implicados en el homicidio y en la agresión contra los policías y una cuarta por el presunto delito de porte ilegal de armas de fuego. Este último habría llegado al lugar en compañía del hoy fallecido. Todos fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que se defina su situación judicial.

La persona fallecida en este lamentable hecho fue identificada como Norberto Pérez Salas, de 58 años, pensionado de la Policía Nacional desde el año 2016.

“Insistimos en el llamado a la comunidad para no tomar justicia por mano propia, a respetar la vida, a ser más tolerantes, la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia en la ciudad de Cartagena”, aseguró el Teniente Coronel Carlos Nieto Cruz, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena.