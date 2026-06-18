Estados Unidos vs. Australia, por Grupo D del Mundial 2026: fecha, hora y cómo seguir el partidazo

Estados Unidos y Australia juegan por la fecha 2 del Grupo D del Mundial

Gran partido por la fecha 2 del Grupo D del Mundial. Se enfretan los dos ganadores de la primera jornada, pues Estados Unidos venció a Paraguay y fue de los mejores de la primera jornada, mientras que Australia dio una de las grandes sorpresas y venció a Turquía.

Todo son noticias positivas para Estados Unidos en este arranque de torneo, incluso para Christian Pulisic, quien dio el susto en el partido inaugural por un problema de tobillo y quien debería regresar al once titular ante Australia.

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Pulisic, centrocampista ofensivo del Milan, debería liderar la delantera de Estados Unidos junto a un Folarin Balogun que anotó un gran doblete el pasado viernes a Paraguay.

Pochettino debería relanzar también a dos piezas de importante valor táctico como Weston McKennie en línea de tres cuartos y Serginho Dest, un lateral de mentalidad ofensiva que jugó de extremo ante Paraguay.

Estados Unidos ya sabe lo que es ganar a Australia. Lo hizo el año pasado, con un 2-1 en Commerce City (Colorado) decidido por un doblete de Haji Wright.

Australia dio una de las sorpresas en la fecha 1

Enfrente, una selección de Australia que dio la sorpresa en su estreno contra Turquía y que abrió horizontes de clasificación tras salir lejos de los focos en este grupo.

Australia está dirigida por el seleccionador de 52 años Tony Popovic, que recientemente se convirtió en la primera persona en jugar con y entrenar a los ‘Socceroos’ en un partido de Copa del Mundo.

Fue nombrado seleccionador de Australia el 23 de septiembre de 2024 y desde entonces acumula un balance de 11 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

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El exdefensa pasó la mayor parte de su carrera como jugador en Inglaterra, con el Crystal Palace (2001-06), y también jugó en Australia con Sydney United 58 (1989-97) y Sydney (2007-08), así como en Japón, con Sanfrecce Hiroshima (1997-01).

Posibles alineaciones de Estados Unidos y Australia

Estados Unidos: Matt Freese; Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams; Weston McKennie, Malik Tillman; Christian Pulisic, Folarin Balogun, Sergiño Dest.

DT: Mauricio Pochettino.

Australia: Patrick Beach; Jordan Bos, Cameron Burgess, Harry Souttar, Alessandro Circati, Jacob Italiano; Nestory Irankunda, Paul Okon-Engstler, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe; Mohamed Touré.

DT: Tony Popovic.

Fecha, hora y cómo seguir EN VIVO

El partido tendrá lugar este viernes 19 de junio desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia) y se podrá seguir por la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como por el minuto a minuto en caracol.com.co