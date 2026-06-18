Reconocimiento a ganadores del Premio Invenciones que Transforman la Salud en Dispositivos Médicos

En el marco del 32.º Foro de la Salud de la ANDI se reconocieron los ganadores del Premio Invenciones que Transforman la Salud en Dispositivos Médicos 2026

En el marco del 32.º Foro de Salud de la ANDI, se llevó a cabo la ceremonia de premiación del Premio Invenciones que Transforman la Salud en Dispositivos Médicos 2026, una iniciativa que reconoce el talento colombiano y promueve el desarrollo de soluciones capaces de responder a los principales retos del sistema.

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Este galardón, liderado por la Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud de la ANDI, se ha consolidado como una plataforma para identificar, reconocer, visibilizar y conectar iniciativas que impulsan la transformación del sector salud, acercando el conocimiento, la investigación y el emprendimiento a oportunidades reales de desarrollo, implementación y escalamiento de tecnologías en salud que contribuyen a fortalecer el sistema, mejorar la calidad de vida de los pacientes y consolidar las capacidades de innovación del país.

En esta edición, la convocatoria recibió 27 postulaciones provenientes de universidades, centros de investigación, emprendimientos, empresas e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), reflejando el creciente compromiso del ecosistema nacional con la generación de tecnologías e iniciativas que contribuyen al acceso, la calidad y la sostenibilidad del sistema de salud

Marisol Sánchez, directora de la Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud de la ANDI, destacó: “Colombia cada vez más se consolida como gestor de innovaciones en Dispositivos Médicos. Es emocionante, ver cómo se sigue innovando en la academia dispositivos médicos útiles y pertinentes para su incorporación al sistema de salud, a las clínicas con entornos propicios para la invención y por supuesto empresas que se consolidan alrededor de la invención en salud; generando ecosistemas favorables para el país”.

“Cada edición de este premio confirma que en Colombia existe el talento, el conocimiento y la capacidad para desarrollar soluciones que responden a los desafíos del sistema de salud. Nuestro propósito es reconocer esas iniciativas, conectarlas con actores estratégicos y contribuir a que puedan avanzar hacia su implementación, escalamiento e impacto en la vida de los pacientes.”.

Los ganadores de la sexta edición del Premio Invenciones que Transforman la Salud en Dispositivos Médicos fueron:

En la categoría Salud en Acción, la ganadora fue la Fundación Cardiovascular de Colombia, con el proyecto CONTROLizer, una cazoleta de micronebulización que, por primera vez, integra el efecto Venturi para regular con precisión la fracción inspirada de oxígeno (FiO₂) durante terapias respiratorias. Esta solución responde a una necesidad crítica en la atención de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), al reducir el riesgo de hiperoxia y de eventos adversos asociados a la administración inadecuada de oxígeno.

En la categoría Fuerza Empresarial, el reconocimiento fue para Innmetec, con su proyecto PEEK+, un biomaterial poroso y bioactivo que incorpora hidroxiapatita en toda su estructura, favoreciendo la integración directa con el tejido óseo. A diferencia de las soluciones convencionales, cuya bioactividad se limita a la superficie, esta tecnología ofrece una interacción biológica intrínseca que mejora el proceso de regeneración ósea.

Finalmente, en la categoría Visión Científica – Innovación desde el Conocimiento, el reconocimiento fue para el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), con el proyecto 3D QUYNE, un dispositivo médico personalizado para la reparación de defectos óseos mayores al 20 %. Fabricado mediante impresión 3D y electrohilado, este implante polimérico reabsorbible cuenta con una estructura macroporosa que favorece la vascularización, la infiltración celular y la regeneración del tejido óseo.

El Premio Invenciones que Transforman la Salud en Dispositivos Médicos contó con el respaldo de patrocinadores estratégicos que, desde diferentes ámbitos, contribuyen al fortalecimiento del ecosistema de innovación en Colombia.

Las empresas innovadoras de la Cámara de Dispositivos Médicos, Boston Scientific y Philips Colombia ofrecerán a los ganadores una visita a una de sus plantas, brindándoles la oportunidad de conocer procesos de innovación aplicada, intercambiar experiencias con expertos de la industria y fortalecer sus capacidades para llevar sus desarrollos a nuevos escenarios.

Asimismo, la Comunidad Healthtech en coordinación con la Cámara llevarán al ganador al European Healthtech Forum 1 y 2 de Octubre de 2026 en Alcobendas, España como speaker oficial en el European Healthtech Forum el próximo 1 y 2 de Octubre de 2026 en Alcobendas, España y la diffusion de su innovación de un artículo especializado en nuestro boletín oficial de julio,

Magic E-lab brindará asesoría en innovación y modelos de negocio; &Castro Abogados, acompañamiento jurídico en registro sanitario y Pérez Llorca -Gómez Pinzón, asesoría especializada en propiedad intelectual.

Con el impulso del sector privado y el liderazgo de la ANDI, el Premio Invenciones que Transforman la Salud en Dispositivos Médicos se consolida como una plataforma para identificar, reconocer y conectar iniciativas que contribuyen al fortalecimiento del sistema de salud colombiano. Más allá del reconocimiento, esta iniciativa busca acelerar el desarrollo de tecnologías capaces de responder a desafíos concretos en materia de acceso, calidad, eficiencia y atención de los pacientes, promoviendo una mayor articulación entre la investigación, la empresa y la prestación de servicios de salud.