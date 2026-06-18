Posta Challenge 2026 desde este viernes en Cartagena

La temporada turística de mitad de año y la celebración de los 493 años de Cartagena de Indias se unen con un sabor especial. Este viernes, 19 de junio, arranca la tercera edición del Posta Challenge 2026, una iniciativa liderada por la Alcaldía Mayor, a través de Corpoturismo, en alianza con Acodres, Fenalco y la Cámara de Comercio de Cartagena.

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El festival está diseñado para activar la participación de los cartageneros y de los miles de turistas que visitan el destino por estas fechas, invitándolos a convertirse en jurados y a descubrir las reinterpretaciones más innovadoras y contemporáneas de la tradicional Posta Cartagenera.

“El Posta Challenge se consolida como una estrategia integral para exhibir con orgullo la potencia de Cartagena como destino gastronómico. Unimos una conmemoración histórica con lo que nos congrega como familia: la mesa, la comida y el orgullo por la posta cartagenera, el único plato que tiene nuestro gentilicio”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, Presidenta Ejecutiva de Corpoturismo.

¿Cómo vivir la experiencia del Posta Challenge 2026?

Para que nadie se quede sin participar en este circuito de sabor durante sus vacaciones, la organización ha dispuesto dos modalidades distintas de disfrute:

1. Ruta gastronómica en restaurantes (Del 19 al 28 de junio): Locales y visitantes podrán armar su propio recorrido visitando directamente los 16 establecimientos oficiales en competencia. Por un valor único de $49.300 (en honor a los 493 años de la ciudad), los comensales disfrutarán de un menú completo que incluye el plato participante, una bebida y/o un postre pequeño de la casa.

2. Feria gastronómica en la Plaza de los Coches (Del 26 al 28 de junio): El plan perfecto para el fin de semana al aire libre. En horarios de tarde y noche (desde las 4:30 p.m. hasta las 10:00 p.m.), la emblemática plaza acogerá a 20 restaurantes en escena y un puesto de Impulso Violeta, de la Oficina de Gestión Social, para bebidas, con el apoyo de aprendices de la Escuela Taller. Se podrán degustar los platos del reto en formato “To Go” (Para Llevar) a un valor preferencial de $25.000. La feria contará además con una tarima de experiencias.

Tu voto elige al ganador

La elección de la mejor Posta Cartagenera 2026 estará en manos de los comensales y de expertos internacionales. El dictamen técnico de un jurado de lujo —conformado por los chefs Juan del Mar, Jaime Rodríguez (restaurante Celele) y Edwin Rodríguez (restaurante Quimbaya, una Estrella Michelin)— representará el 60% de la calificación. El 40% restante dependerá del voto directo del público (cartageneros y turistas), quienes podrán calificar su experiencia escaneando los códigos QR dispuestos en los restaurantes y la feria.

Arma tu ruta: Restaurantes participantes

El Posta Challenge invita a toda la ciudadanía y a los viajeros a trazar su propio mapa de sabor visitando los siguientes puntos oficiales:

- Baluarte Santo Domingo (Centro Histórico)

- El Pasquín de Joaco (Centro Histórico)

- 1811 Rooftop & Gastrobar (Centro Histórico)

- SanValentín Cocina y Tragos (Centro Histórico)

- Mestixo Gastrobar (Centro Histórico)

- Restaurante La Catedral (Centro Histórico)

- Matiz Colombian Food (Centro Histórico)

- Burgatory Bistró (Manga)

- deIndias Comedor & Copas (Centro Histórico)

- Centenario Restaurant Bar (Centro Histórico)

- Baroca Rooftop (Centro Histórico)

- Zona 6 (Bocagrande)

- Restaurante Los Corales (Bocagrande)

- Restaurante Pedro de Heredia (Bocagrande)

- Amala Pizza y Tacos (Crespo)

- Henrys Rooftop San Felipe (Pie del Cerro)