Empresarios de Bolívar ratifican compromiso con la competitividad regional

La ANDI Seccional Bolívar realizó la 63.ª Asamblea anual de afiliados en la ciudad de Cartagena, a la que asistieron el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master; el presidente de la Junta Directiva de la Seccional Bolívar, Nicola Sandoval; y la Gerente de la ANDI Seccional Bolívar, María Claudia Peñas. Igualmente, la asamblea contó con más de 100 representantes del sector productivo de la región, funcionarios del distrito, diputados y concejales.

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Sandoval precisó que, en la coyuntura actual, se hace necesaria la generación de confianza y destacó las acciones que se adelantan en la región con el trabajo empresarial y el sector productivo.

“Pese a las dificultades que tenemos seguimos convencidos del potencial de esta región como lo es Bolívar. Los grandes desafíos se hacen desde la colaboración. Hoy tenemos razones para hablar de futuro en la región, las empresas son una de las herramientas más poderosas para construir vidas, oportunidades para miles de ciudadanos y para construir país”, señaló el presidente de la Junta Directiva de la Seccional Bolívar.

A su turno, María Claudia Peñas, Gerente de la ANDI Seccional Bolívar, habló del apoyo de las empresas de la región en la construcción y la puesta en marcha de planes y proyectos estratégicos para aportar en la competitividad y así promover el desarrollo regional. “Estamos contribuyendo a codiseñar el futuro de Cartagena y de Bolívar. A nivel local, el gremio lidera conversaciones sobre temas estratégicos como Obras por Impuestos y otras iniciativas para el desarrollo regional”, señala María Claudia Peñas.

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, comentó sobre lo que ha tenido que enfrentar Colombia en estos últimos tiempos en variables de productividad, de producto interno bruto y en competencias internacional, entre otros temas clave para el país.

“Este período ha sido de especial importancia y relevancia. Tenemos en este momento un paciente que es nuestro país con varios indicadores inestables. Desde el sector empresarial debemos sentarnos a construir soluciones, tenemos que ser parte de la estabilización de Colombia. Tenemos que pensar en el futuro y ser aportantes y debemos trabajar en adelante colectivamente”

El presidente de la ANDI también resaltó el trabajo que se hace la ANDI el cual no sería posible si no tuviera el apoyo de los afiliados. “Esta es una organización que ha entendido que su responsabilidad va más allá de la generación de empleo dado que buscamos incidir en un ámbito mayor”, aseveró el presidente de la ANDI.

En la Asamblea igualmente se hizo un reconocimiento de quinquenios a diferentes empresas en la región: Nutrimos y Servimos; Parquiamerica y Reficar (20 años); Lhois Colombia (15 años) y Grupo Equilibrista (10 años).