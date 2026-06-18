“El Colibrí” fue capturado por hurto calificado en Tiquisio, sur de Bolívar

En desarrollo de los planes de registro, control y verificación de antecedentes, uniformados de la Policía Nacional capturaron mediante orden judicial a un hombre conocido con el alias de “El Colibrí”, quien era requerido por las autoridades por el delito de hurto calificado y agravado.

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La detención se llevó a cabo en el barrio Centro del municipio de Tiquisio, sur de Bolívar, donde los policías lograron ubicar al presunto delincuente y hacer efectiva la orden de captura vigente en su contra.

De acuerdo con las autoridades, alias “El Colibrí” era solicitado por un juzgado del municipio de Barrancabermeja, Santander, dentro de un proceso judicial por su presunta participación en hechos relacionados con hurto calificado y agravado.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso que adelanta la justicia en su contra.

“El trabajo articulado de nuestros uniformados permite seguir ubicando y capturando personas requeridas por la justicia. Invitamos a la comunidad a continuar suministrando información que contribuya a la convivencia y seguridad ciudadana”, dijó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar desarrollando acciones operativas en todo el departamento para contrarrestar los diferentes delitos y garantizar la tranquilidad de los bolivarenses.