Bloqueo de la puerta del relleno sanitario de Ibagué genera problemas en la recolección de basuras

Ibagué

Persisten los problemas con la recolección de basuras en Ibagué debido a que la comunidad del sector de La Miel protesta cerrando la puerta del relleno sanitario por la intermitencia que se ha presentado en el suministro de agua en las últimas semanas.

Según Cesar Quintero, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector de La Miel, decidieron no permitir el ingreso de los carros de basura para que hagan la disposición final de los residuos sólidos por los problemas con el IBAL.

Caracol Radio conoció que algunos vehículos permanecen afuera del relleno sanitario de Ibagué llenos de basura, mientras que otros, están al interior del relleno sanitario vacíos, pero la comunidad no les permite la salida.

La empresa Interaseo anunció que por el cierre del relleno sanitario por parte de la comunidad se presentan problemas en la recolección de basuras en la capital del Tolima. Las calles de Ibagué comienzan a verse inundadas de basura.

La Alcaldía afirma que ya se solucionó el problema

Según Iván Quesada, director comercial del IBAL, mencionó que en las últimas semanas han tenido algunas dificultades para la prestación del servicio de agua, pero esto ya se solucionó.

“Lamentablemente ayer decidieron cerrar la puerta de ingreso al relleno sanitario, nosotros ya restablecimos el servicio, pero les explicamos que es un proceso de tiempo para que llegue a las casas”, dijo Iván Quesada, director comercial del IBAL.

Además, el funcionario resaltó que en el sector de La Miel se han encontrado algunas conexiones irregulares y otras anomalías que serán investigadas por el escuadrón antifraudes para tomar las decisiones que correspondan.

Finalmente, Humberto Leal, director de Agua y Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, sostuvo que se encuentran en la zona haciendo la verificación de la prestación del servicio de agua y que esperan que en las próximas horas la comunidad levante el bloqueo.

“La empresa Interaseo se encuentra haciendo disposición de las basuras en el relleno sanitario de Girardot para tratar de evitar que el problema siga creciendo, pero normalizar el servicio de recolección de basuras podría durar varios días”, dijo Leal.