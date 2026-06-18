Ana María Silva, creadora digital en pediatría, da consejos a un médico que empieza a comunicar

Consejos de la creadora digital en pediatría Ana María Silva a un médico que empieza a comunicar su conocimiento

Hay una duda que Ana María Silva reconoce antes de que termine la primera frase. No es sobre plataformas ni sobre formatos. No es sobre cuántas veces publicar ni qué horario funciona mejor. Es más básica que todo eso, y por eso mismo más difícil de responder.

¿Tengo algo que vale la pena decir?

Lleva años escuchando esa duda en médicos que están considerando dar el paso hacia la comunicación digital. Y lo primero que hace, antes de hablar de herramientas o estrategias, es moverla.

“El mayor error no es no saber vender. Es creer que no tienes nada que vender. Cuando en realidad, tu experiencia profesional ya contiene conocimiento que pacientes, colegas o comunidades enteras están buscando activamente”, dice Ana María Silva.

Lo dice con una precisión que viene de haberlo vivido. No empezó con claridad total sobre lo que hacía. Empezó con la pregunta de si había una forma diferente de ejercer la medicina sin abandonarla. Lo demás llegó después.

Lo primero que recomienda no es elegir una red social. Es identificar para quién se quiere comunicar y qué problema concreto se puede ayudar a resolver. Un pediatra que lleva años atendiendo consultas sobre sueño infantil tiene algo que millones de familias están buscando a las dos de la mañana. Un médico de familia con experiencia en enfermedades crónicas tiene algo que comunidades sin acceso a especialistas necesitan escuchar en un lenguaje que puedan entender. La audiencia no hay que crearla. Generalmente ya existe. Lo que falta es el médico del otro lado.

Lo segundo es lo más difícil para muchos: aceptar que comunicar bien no es lo mismo que saber mucho. Son habilidades distintas. Un médico puede tener diez años de experiencia clínica y hablar en un lenguaje que sus pacientes no entienden, que los abruma, que los hace sentir más perdidos que antes de preguntar. Pediatra colombiana con formación en el Hospital Alemán de Buenos Aires y más de una década en consulta pediátrica, Silva sabe eso desde adentro. Aprender a traducir conocimiento científico a un lenguaje humano sin perderle el rigor es una habilidad que se desarrolla. No viene con el título.

“No somos creadores de contenido. Somos traductores de ciencia”, dice.

Lo tercero que señala es la diferencia entre audiencia y comunidad. Una audiencia consume. Una comunidad confía. Y la confianza no se construye con frecuencia de publicación ni con el formato más llamativo. Se construye con consistencia, con rigor, con la disposición de aparecer cuando no hay nada que vender y también cuando sí lo hay.

Hay algo que le preocupa particularmente en los médicos que empiezan. La tentación de medir el éxito por el número de seguidores antes de medir el éxito por el impacto real de lo que publican. Una publicación que ayuda a una madre a entender por qué su recién nacido se despierta cada dos horas tiene más valor clínico que un video que acumula miles de vistas sin decir nada útil.

La responsabilidad que llega con la escala es otro tema que pocas veces se menciona. Cuando el contenido empieza a llegar a muchas personas, esas personas toman decisiones reales basadas en lo que se publica. Decisiones clínicas. En digital, el mensaje llega solo y sin contexto adicional. La precisión y la honestidad sobre los límites del conocimiento compartido no son opcionales.

“La confianza se gana despacio y se pierde rápido”, dice Ana María Silva.

Madre de cuatro hijos y creadora digital con presencia en más de veinte países, habla de ese proceso también desde la experiencia de haberlo construido sin un manual. Hubo errores. Hubo cosas que haría distinto. Hubo momentos en que el agotamiento hizo bajar el criterio. Lo que aprendió es que la única forma sostenible de comunicar medicina en digital es desde el mismo lugar desde el que se ejerce en el consultorio: con rigor, con empatía y con la claridad de que el objetivo nunca es el contenido en sí.

El objetivo siempre es la persona del otro lado.