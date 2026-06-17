Unidad para las Víctimas impulsa misión humanitaria y dotación educativa en el Magdalena Medio

Con el propósito de avanzar en la reparación integral y el fortalecimiento de los territorios, la Unidad para las Víctimas desplegó una misión humanitaria y entregó dotaciones educativas y tecnológicas en los municipios de Arenal y San Pablo (Bolívar) y Yondó (Antioquia).

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Por primera vez en la zona de Mina Central, en Arenal, se realizó una misión humanitaria articulada con la Alcaldía Municipal, la Defensoría del Pueblo, el ICBF y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. En dos jornadas continuas se entregaron 349 ayudas humanitarias inmediatas a familias víctimas del conflicto armado, acompañadas por una orientadora profesional que brindó 87 atenciones individuales y familiares para garantizar apoyo psicosocial y orientación institucional.

En San Pablo, Bolívar, las acciones se enfocaron en la protección del derecho a la educación con enfoque diferencial para la comunidad afro y como medida de prevención del reclutamiento forzado. Allí, se entregó mobiliario institucional y 600 kits escolares a las sedes educativas de Pozo Azul, Santo Domingo, El Bosque y Guarigua, que beneficia directamente a cerca de 600 familias.

“Con la dotación recibida, se fortalece el proceso educativo y se mejora la calidad de vida de los estudiantes, para que se sientan bien en la institución y así se cumpla el propósito que se busca con estas entregas”, afirmó David Vargas Sánchez, rector de la Institución Educativa Técnica, Agropecuaria y Comercial (IETAC).

Por su parte, Vicente Acosta González, presidente del comité de padres de la sede Santo Domingo, manifestó “agradecimiento a la Unidad para las Víctimas por la dotación para el restaurante escolar, que será de gran utilidad para los niños y niñas del corregimiento”.

Como parte del Plan de Retornos y Reubicaciones, y reconociendo que la educación abre caminos de esperanza, se entregó dotacióntecnológica a instituciones educativas de Yondó. Las sedes San Luis Beltrán y San Luis San Miguel del Tigre recibieron un computador de escritorio, una impresora multifuncional y un videoproyector, para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de niños, niñas y jóvenes.

“Los estudiantes ahora cuentan con tecnología nueva: impresora industrial, equipo de escritorio con alto rendimiento y programas formativos, y videoproyector para todas las áreas. Estos equipos, antes inexistentes, impulsan la enseñanza y abren más oportunidades en las dos sedes educativas”, expresó Jorge Iván Romero Morales, rector de la institución educativa rural de San Miguel del Tigre.

El director territorial de la Unidad para las Víctimas para Magdalena Medio, Óscar Vera Peña,destacó el impactode estas intervenciones: “en la zona rural de Yondó, estos proyectos evitan la deserción y fomentan la permanencia escolar. Además, brindan acceso a nuevas tecnologías de las que antes carecían los estudiantes, fortaleciendo su formación”.

Estas acciones muestran cómo, a través del trabajo articulado entre instituciones y comunidades, se convierten los derechos en actos tangibles, que permiten reconstruir proyectos de vida y avanzar hacia una paz estable y duradera en la región del Magdalena Medio.