TVS abre las puertas de la planta de Auteco en Cartagena

TVS Motor Company realizará una nueva edición de su programa Calidad 360, una iniciativa diseñada para acercar a los usuarios a los procesos que respaldan la calidad, confiabilidad y desempeño de sus motocicletas.

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En esta oportunidad, mototaxistas y propietarios de flotas de Cartagena serán invitados a recorrer la planta de ensamble de Auteco, importador exclusivo de TVS en Colombia, para conocer de primera mano cómo se fabrican las motocicletas que diariamente impulsan la movilidad y el trabajo de miles de colombianos.

Durante toda una mañana, los participantes vivirán una experiencia única al interior de una planta de producción real, donde podrán observar las diferentes etapas del proceso de ensamble, los controles de calidad, las pruebas de funcionamiento y los procedimientos que garantizan que cada motocicleta cumpla con los estándares exigidos por TVS Motor Company a nivel global.

La actividad forma parte de la estrategia Calidad 360, un programa que busca fortalecer la confianza de los usuarios mediante la transparencia y el contacto directo con los procesos que hay detrás de cada vehículo.

A través de esta iniciativa, TVS busca que quienes utilizan sus motocicletas como herramienta de trabajo puedan conocer de cerca el compromiso de la marca con la calidad y la mejora continua.

“Queremos que nuestros usuarios conozcan de primera mano todo el trabajo, la tecnología y los controles que existen detrás de cada motocicleta TVS. Calidad 360 es una oportunidad para abrir nuestras puertas, compartir nuestros procesos y demostrar el compromiso que tenemos con quienes confían en nuestros productos para generar ingresos y movilizar a sus comunidades”, señaló Martin Corsunsky, Vicepresidente de Negocios para América Latina de TVS Motor Company.

Durante el recorrido, los asistentes podrán interactuar con especialistas de producción y calidad, resolver inquietudes sobre el proceso de fabricación y conocer las buenas prácticas implementadas para asegurar la durabilidad, seguridad y desempeño de cada motocicleta.

La jornada también busca reconocer el papel fundamental que desempeñan los mototaxistas y operadores de flota en la economía local, brindándoles un espacio para acercarse a la industria y comprender el valor que existe detrás de cada unidad que utilizan en su actividad diaria.

Con iniciativas como Calidad 360, TVS Motor Company continúa fortaleciendo su relación con los usuarios colombianos, promoviendo espacios de cercanía, confianza y transparencia que permiten evidenciar el respaldo industrial y los estándares de calidad presentes en cada motocicleta de la marca.

Acerca de TVS Motor Company

TVS Motor Company (BSE:532343 y NSE: TVSMOTOR), parte de TVS VENU, es un reconocido fabricante global de vehículos de dos y tres ruedas, que promueve el progreso a través de la movilidad sostenible, con cuatro centros de manufactura de última generación ubicados en India e Indonesia.

Con más de 100 años de legado basado en la confianza, el valor y la pasión por los clientes, TVS Motor se enorgullece de fabricar productos de la más alta calidad reconocidos internacionalmente, a través de procesos innovadores y sostenibles.

TVS Motor es la única empresa de dos ruedas que ha ganado el prestigioso Premio Deming. Sus productos lideran sus respectivas categorías en las encuestas J.D. Power IQS; APEAL, así como en el Índice de Satisfacción del Cliente de J.D. Power.

Su empresa del grupo, Norton Motorcycles, con sede en el Reino Unido, es una de las marcas de motocicletas más icónicas del mundo. En el espacio de movilidad personal, sus filiales Swiss E-Mobility Group (SEMG) y EGO Movement tienen una posición líder en el mercado de bicicletas eléctricas en Suiza.

TVS Motor Company se esfuerza por ofrecer la mejor experiencia al cliente en los más de 80 países donde opera. Para más información, visita: www.tvsmotor.com