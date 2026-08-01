ANI entrega a Cartagena el Parque Lineal de Crespo y las obras de protecciones costeras

La entrega permitirá que el Distrito intervenga el sector, ejecute nuevas obras y adelante soluciones para mejorar la movilidad en La Boquilla

La AgenciaNacional de Infraestructura (ANI) y la Alcaldía Mayor de Cartagena concretaron un acuerdo que permitirá avanzar en la construcción del Gran Malecón del Mar y en otros proyectos estratégicos para la zona norte de la ciudad.

Mediante la firma del convenio, la ANI entregó gratuitamente al Distrito el Parque Lineal Paseo Marítimo, ubicadoen el barrio Crespo, así como las obras de protección costeraen baja mar con entrelos cuales se encuentran los siete espolones y las obrasde ampliación de la franja de playa construidas para proteger este espacio de los efectos del mar.

Este acuerdorepresenta un paso fundamental para la ejecucióndel Gran Malecóndel Mar, proyecto que se extenderá desde el sector de Playa Azul y se conectará con el actual Parque Lineal de Crespo.

A partir de la entrega, la Alcaldía de Cartagena asumirá la administración, operación, conservación y mantenimiento del parque y de las obras costeras. Además, podrá adelantar las intervenciones necesarias para integrar estosespacios al nuevomalecón, garantizando la seguridad vial y el adecuado funcionamiento de la infraestructura existente.

“Hoy nos encontramos en el Parque Lineal de Crespo honrando nuestros compromisos y diciéndoles a los cartageneros que, gracias a este convenio, podrán adelantarse grandes obras de infraestructura. Vemos con buenos ojos el desarrollo que se está impulsando en la ciudad y por eso hemos trabajado para sacar adelante este acuerdo, que no solo generará nuevos atractivos, sino que también ayudará a mejorar las alternativas de movilidad que durante muchos años ha solicitado la comunidad de La Boquilla”, manifestó Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Nuevas obras y mejores accesospara La Boquilla

El convenio también autoriza al Distrito de Cartagena a intervenir varios terrenos ubicados junto al Anillo Vial de Crespo y la vía Cartagena–Barranquilla, necesarios para desarrollar las obras del Gran Malecón del Mar.

Asimismo, se permitirá avanzaren la planeación de una intervención vial para organizarlos ingresos y las salidas del barrio La Boquilla, especialmente en las calles 35, 37 y 38.

Esta solución busca mejorar la conexión de la comunidad con la vía nacional, reducir los riesgos para conductores y peatones y facilitar la movilidad de quienes diariamente ingresan o salen de este sector.

Con este acuerdo, la ANI y la Alcaldía de Cartagena articulan esfuerzos para impulsar la transformación urbana de la zona norte, protegerel litoral y crear nuevosespacios públicos para el disfrute de cartageneros y visitantes.

Cabe anotar que las áreas que comprometen la vía y el túnel de crespo y su administración seguirán bajo la operación de la concesión Ruta Costera, Cartagena - Barranquilla.