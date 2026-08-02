Estos son los barrios que se quedarán sin luz este domingo por trabajos en la subestación Ternera

Sectores de Cartagena podrían registrar interrupciones o fluctuaciones en el servicio de energía eléctrica este domingo 2 de agosto, debido a labores de mantenimiento de emergencia que ejecutará ISA ENERGÍA en la subestación Ternera. La intervención se desarrollará entre las 5:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía para reemplazar un equipo clave del sistema de transmisión.

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De acuerdo con la compañía, durante un proceso de inspección técnica se detectó una anomalía operativa que requiere atención inmediata para prevenir fallas mayores y garantizar la estabilidad del fluido eléctrico en la capital bolivarense.

Entre los barrios ubicados en el área de influencia de la subestación se destacan El Edén, El Porvenir, Los Cerezos, Las Quintas de Altalucía, Jardines de Junio, La Providencia, Los Alpes, Santa Mónica, La Princesa y Villa Estrella, entre otros. No obstante, ISA ENERGÍA precisó que corresponderá a la empresa Afinia, como operador de red, determinar e informar la delimitación exacta de los sectores afectados.

Las autoridades operativas indicaron que, una vez culminadas las maniobras técnicas a las 12:00 del mediodía, Afinia adelantará los procesos graduales de reconexión y normalización de las redes. Se recomienda a la ciudadanía estar atenta a los canales oficiales para verificar la información detallada sobre la prestación del servicio durante la jornada.