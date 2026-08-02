Dumek Turbay sorprende en su cumpleaños a Yonaiker, el niño sobreviviente de bala perdida

Un giro de esperanza vivió Yonaiker y su comunidad en el barrio Sor Teresa de Calcuta, sector cercano a El Reposo, luego de que el alcalde Dumek Turbay Paz asistiera personalmente a la celebración de sus 12 años de edad. El menor, cuya historia conmocionó a la ciudad tras sobrevivir milagrosamente a un impacto de bala perdida en el tórax el pasado 20 de abril, recibió al mandatario en su vivienda rodeado de familiares y vecinos.

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Para hacer aún más especial la jornada, el mandatario llegó a la celebración con una torta de cumpleaños y le regaló a Yonaiker una bicicleta, un detalle que llenó de alegría al pequeño que sueña con ser futbolista profesional y que hoy avanza favorablemente en su proceso de recuperación médica.

Durante la visita, la administración distrital anunció una serie de intervenciones sociales y de infraestructura para el sector, golpeado históricamente por dinámicas de violencia. Entre los compromisos asumidos se destacan la pavimentación de la vía principal donde habita el menor, la intervención del tramo conocido como la “T”, la recuperación de la llamada “calle del olvido” —que pasará a llamarse la calle de La Esperanza— y la proyección de una cancha con césped sintético. Asimismo, la familia de Yonaiker será beneficiada con el programa de mejoramiento integral de vivienda.