Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 ago 2026 Actualizado 07:09

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Dumek Turbay sorprende en su cumpleaños a Yonaiker, el niño sobreviviente de bala perdida

El alcalde celebró los 12 años del menor en Sor Teresa de Calcuta y anunció varias obras

Yonaiker recibiendo la bicicleta del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay. // Alcaldía de Cartagena

Yonaiker recibiendo la bicicleta del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay. // Alcaldía de Cartagena

Yonaiker recibiendo la bicicleta del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay. // Alcaldía de Cartagena
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Un giro de esperanza vivió Yonaiker y su comunidad en el barrio Sor Teresa de Calcuta, sector cercano a El Reposo, luego de que el alcalde Dumek Turbay Paz asistiera personalmente a la celebración de sus 12 años de edad. El menor, cuya historia conmocionó a la ciudad tras sobrevivir milagrosamente a un impacto de bala perdida en el tórax el pasado 20 de abril, recibió al mandatario en su vivienda rodeado de familiares y vecinos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Para hacer aún más especial la jornada, el mandatario llegó a la celebración con una torta de cumpleaños y le regaló a Yonaiker una bicicleta, un detalle que llenó de alegría al pequeño que sueña con ser futbolista profesional y que hoy avanza favorablemente en su proceso de recuperación médica.

Durante la visita, la administración distrital anunció una serie de intervenciones sociales y de infraestructura para el sector, golpeado históricamente por dinámicas de violencia. Entre los compromisos asumidos se destacan la pavimentación de la vía principal donde habita el menor, la intervención del tramo conocido como la “T”, la recuperación de la llamada “calle del olvido” —que pasará a llamarse la calle de La Esperanza— y la proyección de una cancha con césped sintético. Asimismo, la familia de Yonaiker será beneficiada con el programa de mejoramiento integral de vivienda.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir