Capturan a alias “Dennys” tras hurtar una cadena de oro a una ciudadana

En desarrollo de los operativos contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional capturaron a alias ‘Dennys’, señalado como presunto responsable del delito de hurto en la modalidad de raponazo.

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Tras recibir el reporte del caso, se desplegó un Plan Candado en el sector. La rápida reacción de los uniformados permitió ubicar al sospechoso cuando pretendía abordar una motocicleta y huir por la avenida Venezuela, donde fue interceptado por las patrullas de vigilancia.

El capturado, conocido con el alias de ‘Dennys’, de 19 años, fue señalado por la víctima como el presunto responsable del hecho.

Durante el procedimiento fue recuperada la cadena de oro que había sido hurtada mediante la modalidad de raponazo. El elemento recuperado está avaluado en más de 10.000.000 de pesos.

La joya fue devuelta a su propietario, quien agradeció la rápida reacción y el oportuno actuar de los uniformados.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que será la encargada de definir su situación judicial.

En lo corrido del año se han capturado 3.883 personas por diferentes delitos, entre ellos, 659 por el delito de hurto.

“Gracias a la oportuna reacción de nuestros uniformados y al despliegue permanente de las capacidades institucionales, seguimos afectando de manera contundente a quienes cometen hurtos en la ciudad. No daremos tregua a la delincuencia y continuaremos fortaleciendo los operativos para garantizar la seguridad y la convivencia de los cartageneros”, manifestó el coronel Carlos Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional invita a los cartageneros a continuar cooperando, bajo absoluta reserva, con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, comunicándose a la línea de emergencia 123.