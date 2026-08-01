Hallan muerto en Magdalena a ‘Cheo’ Mancilla, reconocido futbolista y cobradiario de Mompox

La consternación embarga al municipio de Mompox, Bolívar, tras confirmarse el homicidio de Sergio Daniel Mancilla, de 30 años, un deportista ampliamente conocido en la región como ‘Cheo’ Mancilla. El cuerpo del joven fue localizado en una zona apartada de la vereda El Recreo, en el corregimiento de San Valentín, jurisdicción de San Sebastián de Buenavista, sobre la vía que conduce hacia Astrea, en el departamento del Magdalena.

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De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el cadáver presentaba más de tres impactos de proyectil de arma de fuego y visibles señales de tortura. Aunque en un primer momento no se tenía certeza de su identidad en el sitio del hallazgo, las posteriores verificaciones confirmaron que se trataba del atacante y goleador momposino.

‘Cheo’ Mancilla combinaba su pasión por el balompié con el oficio de cobradiario para sostener a su hogar. En la actualidad formaba parte del Club Deportivo Real Mompox FC y a comienzos de esta misma semana había recibido un homenaje por su trayectoria deportiva y por consolidarse como goleador histórico de los torneos locales en Mompox.

Allegados a la víctima aseguraron que no tenía amenazas ni conflictos personales, por lo que se desconocen las razones por las cuales se encontraba en esa zona rural del Magdalena. La Policía Judicial adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los autores de este violento hecho.