Gran lanzamiento de las 15K Mompox: la carrera nocturna que impulsa el turismo deportivo en Bolívar

Este lunes, 03 de agosto, será el lanzamiento oficial de las 15K Mompox 2026, el evento deportivo, recreativo, turístico y cultural más importante del Departamento.

La segunda edición de la carrera se llevará a cabo el domingo 16 de agosto de 2026 en Santa Cruz de Mompox, Distrito declarado Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

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Una carrera única en Colombia

La 15K Mompox es un circuito running nocturno de 15K y 7.5K que convierte las calles empedradas, iglesias barrocas y portales coloniales de Mompox en el escenario deportivo. La salida y meta será en el icónico Parque del Jazz, y el recorrido pasará por puntos emblemáticos como la Iglesia San Agustín, Iglesia Santo Domingo, La Albarrada y el Casco Colonial.

Impacto de la primera edición 2024

La 15K Mompox se consolidó como referente de turismo deportivo en el Caribe: Más de 2.000 corredores inscritos de todo el país. Participación internacional de atletas de Argentina, Ecuador, España y Kenia.

Agenda oficial 2026

•Sábado 15 de agosto: EXPO 15K Mompox de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Entrega de kits y muestra cultural, gastronómica, artesanal y patrimonial.

•Domingo 16 de agosto: Continuidad de la EXPO hasta las 2:00 p.m. y carrera nocturna.

Las inscripciones continúan abiertas en la página web oficial www.mompox15k.com. Los cupos son limitados y hay beneficios especiales para inscripciones grupales.