Precio del dólar en Colombia HOY 17 de junio de 2026 ¿Subió o bajó? esto reporta el Banrep

El Banco de la República de Colombia (Banrep) ha dado a conocer los precios promedios por los que se intercambiarán dólares en el país durante este miércoles 17 de junio de 2026.

Este valor se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

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Precio del dólar en Colombia bajó este 17 de junio de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en $3.427,07 pesos (COP) para este 17 de junio de 2026. Esto mantiene la tendencia a la baja que comenzó desde mediados de la semana pasada (ayer el dólar se estimó en $3.475,72 pesos).

Por otra parte, estos son los valores estimados para intercambiar dólares en algunas de las principales ciudades del país:

Bogotá : 3,670 pesos por compra y 3,730 pesos por venta.

: 3,670 pesos por compra y 3,730 pesos por venta. Medellín: 3,590 pesos por compra y 3,720 pesos por venta.

3,590 pesos por compra y 3,720 pesos por venta. Cali: 3,400 pesos por compra y 3,660 pesos por venta.

3,400 pesos por compra y 3,660 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,510 pesos por compra y 3,580 pesos por venta.

3,510 pesos por compra y 3,580 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

¿Por qué el dólar ha bajado recientemente?

Caracol Radio se contactó con Estudios Económicos Davivienda y explicaron que hubo un debilitamiento global de la divisa; además, el índice de DXY, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas fuertes, cayó cerca del 0.4% durante la jornada.

Este movimiento favoreció a varias monedas emergentes, entre ellas el peso colombiano, así como otras divisas como el real brasileño y el rand sudafricano, que también registraron apreciaciones frente al dólar.

Téngase en cuenta que, aún a la fecha, las tasas de interés se mantienen en el 11.25%, sin embargo, todo apunta a que la decisión será transitoria y que habrá un nuevo aumento durante junio y julio.

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¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

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