‘Lucho Buen Ciudadano’ y ‘Cande Cuida la Ciudad’ para fortalecer la cultura ciudadana y vial

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, en cabeza del director, Robinson Casarrubia y en articulación con el Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe, realizó el lanzamiento oficial de los personajes ‘Lucho Buen Ciudadano’ y ‘Cande Cuida la Ciudad’, una estrategia pedagógica que busca fortalecer la cultura ciudadana, el sentido de pertenencia y el cuidado de los bienes públicos en la ciudad.

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El lanzamiento se llevó a cabo en la estación Centro de TransCaribe, en el marco de las estrategias “Me Pongo la 10 por Cartagena” y “TransCaribe para Todos”, con el propósito de promover entre usuarios, peatones y conductores el respeto por la vida, el cumplimiento de las normas de tránsito y la construcción de entornos más seguros y amables para todos.

Durante la jornada, los Gestores de Cultura Ciudadana desarrollaron actividades de sensibilización y pedagogía dirigidas a los ciudadanos, invitándolos a reflexionar sobre la importancia de actuar con responsabilidad en los espacios públicos y contribuir al bienestar colectivo.

Durante el acto de lanzamiento, el director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, Robinson Casarrubia, destacó el papel que desempeñarán estos nuevos personajes en la formación de comportamientos ciudadanos positivos.

“Cartageneros y cartageneras, a partir de hoy nos acompañarán dos personajes que darán ejemplo de cultura ciudadana y sentido de pertenencia por nuestra ciudad. ‘Lucho Buen Ciudadano’ y ‘Cande Cuida la Ciudad’ estarán con nosotros enseñando cómo cuidar y valorar los bienes de interés público, a construir ciudad y a ser ejemplo de cultura ciudadana y civismo”, expresó Casarrubia.

‘Cande Cuida la Ciudad’ representa valores como el respeto, el cuidado del espacio público y el sentido de pertenencia; mientras que ‘Lucho Buen Ciudadano’ promueve la responsabilidad, la solidaridad y la reflexión antes de actuar. Ambos personajes se convertirán en embajadores de las buenas prácticas ciudadanas en diferentes espacios de Cartagena.

Por su parte, la gerente de TransCaribe, Ercilia Barrios, resaltó la importancia de esta estrategia para fortalecer la apropiación ciudadana sobre el Sistema Integrado de Transporte Masivo.

“Esta es una buena noticia para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo. Ahora vamos a incorporar 17 buses nuevos que fortalecerán la operación, y no serán los únicos. Recordemos que son 55 buses que debemos cuidar porque son de todos y cada uno de los cartageneros. Con esta estrategia buscamos generar conciencia sobre que lo público es de cada uno de nosotros y por eso debemos cuidarlo para que dure y tengamos el confort que necesitamos para esta operación”, señaló la gerente.

Asimismo, Robinson Casarrubia reiteró que el mensaje principal de la campaña es promover el cuidado de todos los bienes de interés público de la ciudad y fortalecer el compromiso ciudadano con Cartagena.

“Ese es el mensaje: seguir cuidando todos los bienes de interés público de la ciudad. Ahora seguiremos fortaleciendo el Sistema Integrado de Transporte Masivo TransCaribe. Depende de ti que siga funcionando en óptimas condiciones. Y recuerda que siempre seguiremos trabajando para que Cartagena de Indias sea una superciudad”, concluyó.

Con esta iniciativa, la Alcaldía Mayor de Cartagena reafirma su compromiso con la promoción de una cultura ciudadana basada en el respeto, la corresponsabilidad y el sentido de pertenencia, convencida de que cada acción positiva contribuye a construir una ciudad más organizada, segura y sostenible para todos.