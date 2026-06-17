La Convocatoria IAT 2026 de la Alcaldía de Cartagena sigue abierta

La convocatoria del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos (IAT) 2026 sigue abierta, con una bolsa de recursos superior a los $8.200 millones destinada a financiar proyectos que aporten soluciones al manejo de los residuos sólidos, promuevan la economía circular y contribuyan a reducir la cantidad de desechos que llegan al relleno sanitario. La invitación está dirigida a prestadores de las actividades principales y complementarias del servicio público de aseo, así como a organizaciones de recicladores formalizadas o en proceso de formalización.

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La iniciativa, liderada por la Secretaría General, busca respaldar propuestas orientadas al aprovechamiento y tratamiento de residuos mediante el mejoramiento de procesos de recolección, transporte, clasificación y transformación de materiales, así como el fortalecimiento de infraestructura y la incorporación de tecnologías que permitan una gestión más eficiente de los residuos. Entre los proyectos financiables se encuentran aquellos relacionados con estaciones de clasificación y aprovechamiento, compostaje, biodigestión y otras alternativas contempladas en la normativa vigente.

Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través de la plataforma habilitada por la Alcaldía de Cartagena en www.cartagena.gov.co/iat, donde los interesados encontrarán los lineamientos, requisitos y documentos de referencia para estructurar sus propuestas. El proceso permanecerá abierto hasta el próximo 30 de julio a las 11:59 de la noche. Una vez radicado el proyecto, el sistema enviará automáticamente la constancia de inscripción al correo electrónico registrado.

Esta es la tercera edición del IAT en la actual Administración, un mecanismo que permite canalizar recursos hacia iniciativas con capacidad de generar resultados medibles en materia ambiental, social y económica. La convocatoria prioriza proyectos que contribuyan a disminuir la disposición final de residuos, promuevan el aprovechamiento de materiales y generen beneficios para las organizaciones y personas vinculadas a las actividades de reciclaje en el Distrito.

Con esta convocatoria, la Administración Distrital continúa impulsando acciones orientadas a mejorar la gestión integral de los residuos sólidos y a respaldar proyectos que aporten soluciones concretas para una ciudad que enfrenta el reto de aprovechar mejor los materiales que hoy terminan convertidos en desechos.