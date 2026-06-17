Gobierno Nacional busca $50 millones USD para construcción de nuevo Dique Flotante

En un movimiento estratégico clave para la soberanía tecnológica y el desarrollo industrial, la directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina Posso, anunció que el Gobierno Nacional está explorando alternativas de financiamiento para la incorporación de un nuevo dique flotante autocarenable con capacidad de levante de 13.000 toneladas para fortalecer la autonomía tecnológica de la Armada Nacional de Colombia y de COTECMAR.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante una visita técnica a la Planta de Producción de Mamonal, de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial – COTECMAR, juntoal vicealmirante Javier Alonso Jaimes Pinilla,jefe de la Jefatura de Planeación Naval de la Armada Nacional, la directora Molina destacó que este hecho representaría un paso decisivo hacia la autonomía estratégica del país. La inversión estimada sería de USD 50 millones y tendría un cronograma de ejecución proyectado de 22 meses.

Al respecto, la directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina Posso, enfatizó la visión de este modelo de desarrollo para el país: “La industria astillarapuede ser la punta de lanza de un proyecto de reindustrialización a nivel nacional, que permita vender y producir bienes y servicios no solo para Colombia, sino para toda la región y para todas las embarcaciones que transitan por el Canal de Panamá y que transitarán con la construcción del nuevo canal interoceánico entre el Mar Caribe y el Mar Pacífico”.

Con esta nueva apuesta del Gobierno Nacional y de COTECMAR por fortalecer la capacidad de levante, la cual se refiere al peso máximo en toneladasque los sistemas de elevación(sincro

elevadores o varaderos) pueden levantar fuera del agua para sacar embarcaciones a dique seco y realizardiferentes tipos de mantenimiento o reparación, el país potenciará sus procesos de construcción y mantenimiento de embarcaciones, no solo para la flota nacional, sino convirtiéndose en un prestador clave de servicios para la creciente flota regional y mundial, impulsando la reindustrialización propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

La gestión de Planeación Nacionalante el ConsejoDirectivo de COTECMARha permitido que, durante el actual Gobierno, se prioricen proyectos de gran impacto para el país, incluyendo la construcción de la Plataforma Estratégica de Superficie (PES), Patrullera OceánicaColombiana – POC, que fue entregada a la Armadaen febrero de 2026. Este proyecto es considerado hasta el momento, como el más relevante para la industria astillera para el país. La Sociedad Colombiana de Ingenieros le otorgó el Premio Nacional de Ingeniería, y el Buque Hospital que ya en operación en el Pacífico colombiano, brindando asistencia médica esencial a las comunidades más apartadas, en la actualidad se está culminado el montaje de otro Buque Hospital que será enviado a la Amazonia.

Igualmente, se está apoyando la ampliación y modernización de la Planta de Producción Mamonal de COTECMAR. El proyecto contempla una inversión inicial de $61.232 millones COP para el cuatrienio 2022-2026, y está orientado a reducir la obsolescencia tecnológica existente y a fortalecer los procesos productivos de construcción, mantenimiento y reparación de embarcaciones, que permitan lograr un importante salto tecnológico para la industria astillara.

Este esfuerzo conjunto desde el Consejo Directivo de COTECMAR, ratifica el compromiso del Gobierno Nacional con la consolidación de una industria naval soberana, capaz de exportar tecnología y dinamizar el desarrollo económico de la Nación.