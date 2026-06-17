En la vía también se juega el Mundial: ANSV lanza la campaña “¡Ponte la 10!”

En un país donde el fútbol se celebra en familia, en la calle y en carretera, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSV, lanza “¡Ponte la 10!”, una campaña que convierte cada decisión en la vía en una jugada crucial: frenar a tiempo, respetar un semáforo o bajar la velocidad pueden ser la diferencia entre llegar a casa o perder el partido más importante: la vida.

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Inspirada en la pasión colombiana por el fútbol, la campaña plantea una analogía directa: el conductor es el jugador, las normas de tránsito son el árbitro, la familia es el equipo que espera y la conciencia es el VAR. El mensaje central es claro: en la vía, como en la cancha,cada jugada cuenta, pero a diferencia del fútbol, no hay tiempo extra ni revancha.

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Bajo el llamado “¡Ponte la 10!”, la ANSV invita a todos los actores viales a asumir comportamientos seguros: bajar la velocidad, mantener la distancia, no usar el celular, conducir sobrio y ceder el paso. Cada acción es presentada como una forma de “darle manejo al partido”.

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La campaña está dirigida especialmente a familias y grupos de amigos que se movilizan durante el Mundial y las vacaciones, así como a motociclistas, peatones, ciclistas, pasajeros y conductores de transporte público.

Con un emotivo comercial haciendo referencia al “El partido de tu vida”, la ANSV cuenta la historia de un padre que prepara a su familia para un viaje mientras, en paralelo, aparece como un jugador entrando a una final. Cada acción en la cancha se conecta con una decisión en la carretera: ajustarse las canilleras y ponerse el cinturón; hacer un pase seguro y activar la direccional; enfrentar la presión y decidir bajar la velocidad.

La pieza cierracon una ideaque resume el espíritu de la campaña: “Los grandes jugadoresno son los que más arriesgan, sino los que saben tomar la mejor decisión en el momento correcto”.

Con “¡Ponte la 10!”, la ANSV busca que los colombianos entiendan que la verdadera victoria no está en llegar primero, sino en llegar vivos.