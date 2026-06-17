En Bolívar judicializan a cuatro hombres señalados de portar armas y explosivos

Una de las decisiones afectan a Jhonatan Josúe Zambrano Salcedo, alias Querubín, de 23 años, quien fue capturado por la Policía Nacional el pasado 24 de mayo ,en el barrio El Pozón de Cartagena. En su poder le fueron hallados un arma de fuego y cinco cartuchos calibre 38.

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Otro hecho ocurrió el 28 de mayo último en el barrio Nelson Mandela de Cartagena. En desarrollo de estas acciones fue judicializado Samir Marimón Puello, de 20 años, a quien durante una requisa de rutinaria realizada por la Policía Nacional, le fue encontrada una granada de uso restrictivo de la Fuerza Pública.

De otra parte, ElvisEmilio Mósquera Muñoz fue privadode la libertad, luego de que en una actividad de patrullaje le fuera incautada un arma de fuego, 12 cartuchos y un proveedor 7.65 mm. Este procedimiento se cumplió el pasado 10 de junio en el barrio Adesan de Santa Rosa del Sur.

Finalmente, por hechos registrados el 3 de junio anterior fue capturado y procesado Eder Luis Galindo Acevedo, en el barrio El Limonar del municipio de Arjona, en su poder le fue encontrado un revólver y seis cartuchos calibre 38.

La Fiscalía imputó a los investigados, según sus responsabilidades individuales, delitos como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y fabricación,tráfico,porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ningunodeestoscargosfueaceptado.