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17 jun 2026 Actualizado 08:42

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El Festival Internacional de Cine Cartagena anuncia fecha de su edición 66 en 2027

Las secciones tradicionales del Festival seguirán fortaleciendo el diálogo entre creadores, industria, academia y públicos

El Festival Internacional de Cine Cartagena anuncia fecha de su edición 66 en 2027

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El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI anuncia oficialmente las fechas de su edición número 66, que se celebrará del 6 al 11 de abril de 2027.

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La ciudad heroica volverá a convertirse en una gran sala de cine abierta al mundo, acogiendo a realizadores, productores, actores, actrices, guionistas, investigadores, críticos, estudiantes y amantes del séptimo arte alrededor de las historias que reflejan la diversidad, la riqueza cultural y los desafíos de nuestro tiempo.

El FICCI, el festival de cine más antiguo de América Latina, continuará proyectando una visión que conecta tradición y vanguardia, consolidándose como una plataforma fundamental para la circulación de obras, el intercambio de conocimientos y la construcción de nuevas audiencias.

“El FICCI ha sido, durante más de seis décadas, un lugar de encuentro para las historias que definen quiénes somos y hacia dónde vamos. En 2027 volveremos a abrir las puertas de Cartagena al cine iberoamericano y mundial, reuniendo a los talentos emergentes que están renovando el lenguaje cinematográfico y a las figuras que han construido su historia. Ese diálogo entre generaciones, miradas y territorios es una de las mayores riquezas de nuestro Festival y una de las razones por las que sigue siendo un referente cultural para la región”, afirmó Margarita Díaz, directora general del FICCI.

Fiel a su esencia, el Festival seguirá siendo un escenario privilegiado para descubrir las nuevas voces del cine contemporáneo y, al mismo tiempo, rendir homenaje a las grandes figuras que han marcado la historia audiovisual de Iberoamérica. Esta convivencia entre presente, pasado y futuro ha convertido al FICCI en una referencia obligada para la industria cinematográfica y para miles de espectadores que cada año encuentran en Cartagena una experiencia única de encuentro alrededor del cine.

La edición 66 mantendrá sus tradicionales espacios de exhibición, formación, industria y reflexión. Sus competencias oficiales, muestras especiales, retrospectivas, homenajes, encuentros académicos y programas de formación continuarán siendo pilares fundamentales de una programación comprometida con la excelencia artística, la diversidad de perspectivas y el fortalecimiento del ecosistema audiovisual.

La cuenta regresiva para el FICCI 66 ya comenzó.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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