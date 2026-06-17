De puestos en la calle a emprendimientos dignos dentro del renovado Templo del Fútbol Menor

La reapertura del Complejo Deportivo Alameda La Victoria, reconocido históricamente como el Templo del Fútbol Menor de Cartagena, no solo representa la recuperación de uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de la ciudad, sino también una oportunidad de transformación para los emprendedores que durante décadas han acompañado la actividad deportiva en este sector.

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La iniciativa hace parte del componente social del Plan de Emergencia Social PES-Pedro Romero, incorporado a la renovación del Complejo Deportivo Alameda La Victoria, una intervención que transformó más de 19.000 metros cuadrados con nuevas canchas sintéticas, iluminación, graderías, camerinos, espacios comunitarios y un entorno renovado para deportistas y familias.

Bajo el liderazgo del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, la recuperación del escenario incluyó tres módulos comerciales a vendedores tradicionales del sector que durante décadas han desarrollado su actividad económica alrededor de las canchas.

“Cuando recuperamos un escenario como Alameda La Victoria no estamos hablando únicamente de canchas o infraestructura. Estamos recuperando un espacio que hace parte de la historia de miles de familias cartageneras. Aquí crecieron deportistas, entrenadores, vendedores y vecinos que durante años hicieron de este lugar un punto de encuentro. Queríamos que esa transformación también llegara a quienes han trabajado alrededor de estas canchas y han acompañado su historia durante décadas”, dijo Turbay Paz.

La entrega de los módulos fue acompañada por un proceso de caracterización realizado junto con líderes comunitarios para identificar a los comerciantes que tradicionalmente ejercían su actividad en el lugar antes del inicio de las obras.

“Antes del inicio de las obras realizamos un proceso de caracterización para identificar a los vendedores que tradicionalmente ejercían su actividad en este escenario. A partir de ese trabajo se definió la entrega de tres módulos comerciales y el acompañamiento con capital semilla para fortalecer sus negocios. También estamos adecuando los carritos de mango y raspado para que hagan parte de este nuevo entorno en condiciones más dignas”, explicó Jorge Redondo, director del Plan de Emergencia Social Pedro Romero.

El funcionario agregó que tres comerciantes fueron reubicados en los nuevos módulos construidos dentro de la unidad deportiva y que, además, recibirán acompañamiento y capital semilla para fortalecer sus actividades económicas. Asimismo, el Distrito adelanta la adecuación de los tradicionales carritos de mango y raspado para integrarlos a la nueva imagen del escenario.

Uno de los beneficiarios es Francisco Cáceres Hoyos, comerciante que llegó al escenario deportivo hace más de tres décadas y que hoy recibe uno de los módulos entregados por el Distrito.

“Yo llegué aquí cuando tenía 20 años y hoy tengo 54. Cuando llegué esto era prácticamente un solar. Aquí trabajamos muchos años bajo el sol, el barro y la lluvia. Siempre tuve mi negocio afuera de la unidad deportiva, con una carreta, una nevera y una carpa. Cuando nos censaron nos dijeron que nos iban a ayudar y hoy es una realidad. Tener este módulo significa trabajar con tranquilidad, proteger la mercancía y prestar un mejor servicio”, relató.

El emprendedor destacó, además, el acompañamiento recibido a través del capital semilla entregado por el Distrito para fortalecer sus actividades económicas.

“Esto cambia mi vida porque yo vivo de este negocio. Gracias a este trabajo pude sacar adelante a mis hijos y darles educación. Ahora tenemos un espacio digno y un capital que nos permitirá mejorar nuestros equipos y seguir creciendo. Para nosotros esto representa una nueva oportunidad”, aseguró.

Mientras cientos de niños vuelven a correr detrás de un balón en las renovadas canchas de Alameda La Victoria, comerciantes que han sido parte de la historia cotidiana de este lugar también protagonizan una nueva etapa, esta vez bajo techo y con mejores condiciones, para continuar construyendo su sustento alrededor del deporte.

Con la recuperación del Templo del Fútbol Menor, La Alcaldí Mayor a través del Instituto de Deporte y Recreación (IDER) continúa consolidando una red de escenarios deportivos modernos, seguros e incluyentes, donde el deporte, la convivencia y el emprendimiento avanzan de la mano para mejorar la calidad de vida de miles de familias cartageneras.