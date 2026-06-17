Celebración del Día de la Familia en Santa Rosa de Lima

Bajo el liderazgo del alcalde Harvis Bello Elles, cientos de familias santaroseras participaron en la celebración del Día de la Familia, una jornada que, pese a la lluvia, estuvo marcada por la alegría, la integración y el fortalecimiento de los lazos familiares.

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La actividad, organizada por la Administración Municipal, reunió a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en un espacio diseñado para compartir en comunidad. Concursos, música en vivo, actividades recreativas y un gran espectáculo de entretenimiento hicieron parte de una programación que llenó de emoción a los asistentes.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la entrega de más de 200 premios, entre ellos neveras, estufas, lavadoras, abanicos y otros electrodomésticos, además del premio mayor: una moto eléctrica, que llevó felicidad a una de las familias participantes.

“Seguimos trabajando para construir una Santa Rosa más unida, donde la familia sea el eje fundamental de nuestra sociedad. Ver a tantas personas compartiendo y disfrutando juntas nos llena de satisfacción y nos motiva a seguir generando espacios de bienestar para nuestra gente”, destacó el alcalde Harvis Bello Elles.

A pesar de las condiciones climáticas, la comunidad permaneció firme en la celebración, demostrando que la unión familiar y el sentido de pertenencia son más fuertes que cualquier obstáculo.

Con este tipo de iniciativas, el alcalde Harvis Bello Elles reafirma su compromiso con el bienestar de las familias santarrosanas, promoviendo espacios de encuentro, recreación y sana convivencia que fortalecen el tejido social del municipio.

La jornada concluyó con un mensaje de agradecimiento a las familias por su masiva participación, convirtiendo esta celebración en una verdadera fiesta de la unión, la alegría y el espíritu comunitario.