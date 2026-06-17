Cayeron dos presuntos expendedores de droga en Magangué, Bolívar

En una ofensiva contra el tráfico local de estupefacientes, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Bolívar, con apoyo del GAULA Militar, capturaron en flagrancia a dos presuntos expendedores de droga en el barrio Belisario, del municipio de Magangué.

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Los detenidos fueron identificados por las autoridades como alias “Ever”, de 36 años, y alias “Joiner”, de 22 años, quienes deberán responder ante la justicia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el procedimiento policial, los investigadores hallaron en poder de los capturados 120 gramos de marihuana, 25 gramos de base de coca, una motocicleta marca Bajaj, una gramera digital, dos paquetes de papel para cigarrillos artesanales y cinco máquinas dobladoras, elementos que, al parecer, eran utilizados para la dosificación y comercialización de sustancias alucinógenas.

Según las investigaciones, alias “Ever” sería el encargado de distribuir los estupefacientes bajo la modalidad de domicilio en los barrios Belisario, La Candelaria y Yatí, afectando la tranquilidad y convivencia de estas comunidades.

Las autoridades también establecieron que alias “Ever” registra una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de falsedad marcaria.

Los dos capturados, junto con los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que definirá su situación judicial en las próximas horas.

“El Departamento de Policía Bolívar continúa desarrollando acciones contundentes para combatir el tráfico de estupefacientes en todos los municipios del departamento. Seguiremos golpeando las estructuras delincuenciales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.