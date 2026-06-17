Capturado alias “Tarzán” cuando intentaba atracar a un adulto mayor vendedor de fritos

Lo que parecía una jornada normal de trabajo para un adulto mayor dedicado a la venta de fritos terminó convirtiéndose en una angustiosa situación cuando fue abordado por un sujeto que, presuntamente, pretendía robarle el dinero producto de sus ventas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos ocurrieron en el barrio Sueños de Libertad, en el municipio de Arjona, donde la rápida reacción de uniformados de la Zona de Atención policial permitió la captura en flagrancia de un hombre conocido con el alias de “Tarzán”.

De acuerdo con las autoridades, la comunidad alertó sobre el intento de hurto, lo que permitió la oportuna intervención policial y la detención del presunto responsable antes de que lograra escapar.

El capturado fue trasladado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de hurto.

“La rápida información suministrada por la comunidad y la reacción de nuestros uniformados permitieron la captura de esta persona en flagrancia. Seguimos trabajando para proteger a nuestros ciudadanos, especialmente a quienes diariamente salen a ganarse el sustento de manera honrada”, señaló coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional invitó a los bolivarenses a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana.