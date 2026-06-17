ANDI llama a rescatar el sistema de salud y a recuperar la confianza

Ante un auditorio con más de 2.000 representantes del sector salud del país, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, instaló el 32.º Foro de la Salud, evento que se realiza entre el miércoles y el viernes en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias. El espacio se enfoca en llevar las discusiones y la hoja de ruta del sistema de salud colombiano hacia la acción, girando en torno a tres temas: rescatar financieramente al sistema y lograr estabilidad operativa; recuperar la confianza entre todos los actores del sector; y reestructurar lo que no está funcionando de manera adecuada.

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Durante la apertura, el presidente de la ANDI, hizo énfasis en los resultados de una encuesta del Foro Económico Mundial sobre los principales riesgos que marcarán el 2026. Según explicó, los cinco factores más relevantes son la confrontación geoeconómica, el escalamiento de los conflictos interestatales, los riesgos asociados al cambio climático, la polarización política y social, y la desinformación impulsada por la inteligencia artificial.

En ese contexto, el presidente de la ANDI señaló que el sistema de salud colombiano está inmerso en una realidad global caracterizada por una alta incertidumbre, que también tiene repercusiones a nivel local. “Tenemos un reto inmenso y debemos seguir trabajando para fortalecer la salud de los 52 millones de colombianos. Nos enfrentamos a un futuro en el que todos tenemos que aportar; este es un ejercicio de pensamiento y de voluntades para construir mejores rutas y mejores destinos para el sector”, afirmó.

El dirigente gremial también destacó algunos de los avances que ha logrado la industria de la salud en los últimos años, como el desarrollo de vacunas mediante nuevas tecnologías. Más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial proviene de actividades relacionadas con este sector, lo que evidencia su importancia para el desarrollo económico y social.

Al referirse a la situación económica del país, Mac Master advirtió que un crecimiento cercano al 2% es insuficiente para responder a las necesidades sociales de los colombianos. “Con una economía creciendo así, difícilmente podremos atender adecuadamente los retos de bienestar, equidad y generación de oportunidades. Debemos pensar en una economía que nos permita crecer más”, señaló. En ese sentido, resaltó el papel del sector salud como generador de empleo y desarrollo. “Este sector ha generado más de un millón de empleos y tiene la capacidad de generar bienestar más allá de la prestación de servicios. Debemos mirar indicadores que trasciendan los resultados en salud y reconozcan también su aporte al desarrollo del país”, indicó.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer las condiciones que permitan atraer inversión. “Colombia tiene que hacer un gran esfuerzo para atraer inversión y debemos seguir pensando en el país como un lugar atractivo para ello. El sector salud tiene una gran oportunidad en este propósito. Trabajemos en la construcción de las condiciones adecuadas para que el sector vuelva a invertir y no se vea afectado su dinamismo”, afirmó.

El dirigente gremial también aseguró que una de las principales prioridades del país debe ser recuperar la confianza en el sistema de salud. “Nuestra gran tarea hoy es rescatar el sistema de salud. Ha sido muy golpeado en su operación y en la confianza que genera. Requerimos un sistema en el que todos podamos confiar”, manifestó.

El presidente de la ANDI reconoció que históricamente el sistema ha enfrentado desafíos financieros que aún no han sido resueltos, pero insistió en la necesidad de encontrar soluciones viables y sostenibles. “La estructura que tengamos, la debemos administrar adecuadamente. Tenemos que rescatar lo que hemos construido en términos operativos y financieros. Será un trabajo por fases, que requerirá voluntad, rigor y equilibrio”, comentó.

Dentro de la presentación del presidente de la ANDI, se evidenciaron datos y estimaciones de 6084 cierre de servicios de salud y del aumento sustancial en los PQR e incrementos de estos a más de un millón.

Finalmente, el presidente de la ANDI comentó sobre la importancia de transitar a tener esquemas de riesgo mediante una contratación basada en resultados y tener un paquete integral en gestión de casos.