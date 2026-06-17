Amberes vibrará con la Selección Colombia gracias a la Tribuna de la Energía de Afinia

Como reconocimiento al compromiso demostrado con la cultura de pago y la corresponsabilidad en la prestación del servicio de energía, el barrio Amberes fue premiado por Afinia, filial del Grupo EPM con una gran jornada de integración comunitaria que permitirá a sus habitantes disfrutar esta noche del encuentro entre Colombia y Uzbekistán en pantalla gigante, instalada en el parque central del sector.

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La iniciativa hace parte de la campaña “Tribuna de la Energía”, una estrategia que busca incentivar las buenas prácticas de pago, la legalidad y el compromiso de las comunidades con la sostenibilidad del servicio de energía en los territorios donde opera la compañía.

Gracias al esfuerzo conjunto de sus líderes y habitantes, Amberes obtuvo el segundo lugar en Cartagena durante la primera fase de la campaña, registrando una mejora destacada en su comportamiento de pago durante los primeros días del mes de junio.

“Más allá de un premio, esta actividad busca reconocer a las comunidades que entienden que el pago oportuno del servicio contribuye a garantizar inversiones, mantenimiento de la infraestructura y una mejor prestación del servicio para todos”, destacó Ricardo Arango, gerente general de Afinia.

La compañía resaltó que los resultados obtenidos en esta primera etapa evidencian una respuesta positiva de las comunidades participantes, fortaleciendo el trabajo conjunto entre usuarios y empresa para construir territorios más responsables y comprometidos con el desarrollo de la región.

La campaña impulsó una mayor participación de los usuarios en el pago oportuno del servicio, reflejada en un aumento del recaudo y en la positiva acogida que tuvo la iniciativa entre las comunidades participantes.

Ganadores de la primera fase de la Tribuna de la Energía

Cartagena

• 1.er puesto: Barrio La Candelaria – Partido Colombia vs. Portugal (27 de junio, 6:00 p.m.)

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• 2.º puesto: Barrio Amberes – Partido Colombia vs. Uzbekistán (17 de junio, 9:00 p.m.)

Montería

• 1.er puesto: Barrio El Poblado – Partido Colombia vs. Portugal (27 de junio, 6:00 p.m.)

• 2.º puesto: Barrio Nuevo Horizonte – Partido Colombia vs. Uzbekistán (17 de junio, 9:00 p.m.)

Planeta Rica

Barrio La Inmaculada – Partido Colombia vs. Portugal (27 de junio, 6:00 p.m.)

Magangué

Barrio La Esmeralda – Partido Colombia vs. Portugal (27 de junio, 6:00 p.m.)

Afinia reitera la invitación a todas las comunidades a seguir participando en la campaña, ya que próximamente se desarrollará una nueva fase que permitirá a más barrios competir por una “revancha” y ganar la instalación de pantallas gigantes para disfrutar de las semifinales del Mundial.

Con iniciativas como la Tribuna de la Energía, Afinia continúa promoviendo la corresponsabilidad, la legalidad y el fortalecimiento de la relación con las comunidades, demostrando que cuando los usuarios cumplen, todos ganan.