578 kilos de clorhidrato de cocaína incautados en Cartagena

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos, en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, logró una importante afectación a las estructuras dedicadas al narcotráfico mediante la incautación de más de 578 kilos de clorhidrato de cocaína en Cartagena, cargamento que tenía como destino final Italia.

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Este importante resultado operacional fue posible gracias a las labores de perfilamiento adelantadas por el Centro de Análisis y Seguimiento Operacional de Bienes y a las actividades de control e inspección realizadas a contenedores de exportación, permitiendo identificar una modalidad de ocultamiento consistente en el mezclado de la sustancia estupefaciente dentro de pulpa de fruta de guayaba.

Durante el procedimiento fueron inspeccionadas 77 canecas plásticas que contenían aproximadamente 14 toneladas y 981 kilos de carga, logrando detectar la presencia de la sustancia ilícita camuflada en el producto alimenticio destinado a exportación.

Como parte del proceso investigativo, los elementos materiales probatorios fueron remitidos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, específicamente al Laboratorio de Estupefacientes Forense, con el propósito de determinar la concentración de clorhidrato de cocaína presente en las muestras recolectadas.

El concepto pericial emitido por la autoridad competente estableció una concentración de cocaína del 3,86 % en las muestras analizadas, confirmando la presencia del alcaloide en la carga inspeccionada.

Con este importante resultado, la Policía Nacional logró afectar las finanzas criminales en más de 3.172 millones de pesos y evitar la comercialización de aproximadamente 1,4 millones de dosis de cocaína, impactando significativamente las economías ilícitas de las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

“Continuamos fortaleciendo nuestras capacidades operacionales, investigativas y de control en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos para contrarrestar las diferentes modalidades empleadas por las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Este resultado evidencia el compromiso de la Policía Nacional en la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional y la protección de la seguridad global frente al tráfico ilícito de drogas”, fueron las declaraciones del señor Brigadier General William Castaño Ramos, Director de Antinarcóticos.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional a través de la línea antidrogas 167, garantizando absoluta reserva de la información.