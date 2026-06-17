200 familias de Pueblo Nuevo tendrán por fin acueducto

La apuesta del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, por cerrar las brechas históricas en el acceso al agua potable continúa transformando la vida de las comunidades rurales del departamento. Esta vez, el mandatario puso en marcha la construcción del nuevo sistema de acueducto del corregimiento de Pueblo Nuevo, en María La Baja, una obra que beneficiará a más de 700 habitantes y cerca de 200 familias de esta población etnocampesina de los Montes de María.

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Con una inversión superior a los 2.110 millones de pesos, el proyecto se convierte en el acueducto número 23 del programa “Somos Agua, Somos Vida”, una estrategia liderada por la Gobernación de Bolívar para garantizar el acceso a agua potable en las zonas más apartadas del departamento.

“Nuestro compromiso es que ningún bolivarense tenga que seguir esperando por un derecho tan básico como el agua potable. Estamos llegando a los territorios que durante décadas fueron olvidados para dignificar la vida de sus comunidades y generar oportunidades de desarrollo. Pueblo Nuevo hoy comienza a escribir una nueva historia”, afirmó el gobernador Yamil Arana.

La obra contempla la construcción de un pozo profundo de 100 metros, una planta de tratamiento de agua potable, un tanque elevado de 50 metros cúbicos, un sistema fotovoltaico para garantizar la operación, más de 2.600 metros lineales de tuberías y 104 acometidas domiciliarias, entre otros componentes técnicos que permitirán asegurar la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio.

La gerente de Aguas de Bolívar, Eliana Romero Valiente, destacó que este es el sexto proyecto de agua potable que se ejecuta en María La Baja y resaltó el liderazgo del mandatario departamental para hacer realidad estas inversiones.

“Gracias a la visión del gobernador Yamil Arana estamos avanzando en proyectos que durante años fueron un anhelo de las comunidades rurales. Hoy seguimos cumpliendo con hechos y llevando bienestar a los territorios”, señaló.

Con esta nueva intervención, la administración departamental continúa consolidando resultados en materia de agua potable y saneamiento básico. A la fecha, ya ha entregado nueve sistemas de acueducto en diferentes municipios de Bolívar y mantiene en ejecución 22 proyectos de agua potable y seis de saneamiento básico en distintas regiones del departamento.

La construcción del acueducto estará a cargo del Consorcio María La Baja PN y tendrá un plazo de ejecución de seis meses. Una vez culminada la obra, Pueblo Nuevo contará por primera vez con una infraestructura moderna que garantizará agua potable para sus habitantes y contribuirá a mejorar su calidad de vida.