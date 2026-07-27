Rescatan en Sabaneta a un ocelote bebé que habría permanecido en cautiverio

Medellín

Un ocelote macho de solo tres meses de edad fue rescatado cerca de la estación Sabaneta del Metro gracias a la alerta de un policía y trabajadores de la zona. El pequeño felino deambulaba por la vía pública mientras dos hombres lo perseguían, quienes huyeron al notar la presencia de la autoridad.

Tras ser resguardado de forma segura, el animal fue trasladado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana. Los especialistas determinaron que el cachorro tiene un peso adecuado, aunque presenta lesiones leves en sus huellas por desplazarse en un entorno urbano.

El comportamiento del felino evidencia que estuvo recientemente en cautiverio, un factor que dificulta su rehabilitación al perder hábitos naturales de supervivencia. Para contrarrestar esta impronta y evitar el contacto humano, el equipo del CAVR comenzó a alimentarlo con presas vivas y así reactivar su instinto de caza.

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Las autoridades recordaron que extraer a estos felinos de su ecosistema es un delito ambiental que amenaza el equilibrio de la fauna local. Desde 2024 a la fecha, siete ocelotes han ingresado al centro de rehabilitación tras ser rescatados de situaciones de tráfico o tenencia ilegal.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá hizo un llamado urgente a la ciudadanía para no comprar ni adoptar especies silvestres como mascotas. Ante cualquier avistamiento o caso de cautiverio, instaron a reportar la situación de inmediato a la línea de emergencias de fauna 304 630 0090.