Anuga Select Colombia 2026, la feria de alimentos con 650 expositores que se hará en Corferias

Colombia

Del 9 al 12 de junio, Corferias acoge la Anuga Select Colombia 2026, la feria de alimentos y bebidas más grande de la región Andina. Para esta edición, el evento contará con 650 expositores, 20 delegaciones internacionales y cientos de expertos.

Bajo el concepto Origin Matters y con el apoyo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la feria cuenta con un respaldo internacional sin igual en la zona.

Alberto Almanza, director de proyectos y operaciones de Koelnmesse, mencionó: “Somos la única feria en Latinoamérica con el apoyo oficial de la USDA. En el contexto actual de relaciones comerciales y aranceles, eso le da un muy buen clima a los negocios que se pueden hacer dentro de la feria”.

La geografía del interés

Con más de 20 países confirmados para el evento, destacan Vietnam, Tailandia y Dinamarca, que estarán por primera vez en la feria. Además, se establecieron comunicaciones con Lituania y la Asociación de Manzanas de Polonia, un país reconocido por su alta producción de manzanas en el mundo.

“Latinoamérica está de moda y Colombia es el punto de entrada. Las empresas que quieren permear la región Andina lo están haciendo desde acá”, señaló Almanza, quien destacó que en el portafolio global de Koelnmesse, Alimentec ocupa el tercer lugar en tamaño, superando incluso a la feria equivalente en Brasil.

De otro lado, la jefe de proyecto de Corferias, Doris Chingaté, con este evento el mundo pone sus ojos en Colombia.

“La Asociación Colombiana de Porcicultores que había dejado de participar en 2014 llegó en 2024 y se mantiene con un pabellón completo de más de 800 metros cuadrados, porque

entendió que la feria no es una amenaza, sino la oportunidad de que el mundo vea sus productos”, sostuvo.

Origin Matters

Este concepto se adoptó como respuesta a una transformación concreta del consumidor en el mundo, pues más del 64% asegura que intenta comprar alimentos saludables, según datos del NielsenIQ, mientras que el 60% revisa las etiquetas en búsqueda de ingredientes naturales.

Es por esto que en la feria habrá un pabellón dedicado a generar conversaciones que conecten a los productores, los gremios, los inversores y la tendencia del negocio.

Resalta que gremios que nunca habían participado en Alimentec se sumaron a esta apuesta:

Fenavi presentará la cadena productiva de pollo y huevo con énfasis en procesos sostenibles y precios competitivos a nivel mundial.

Corpohass exhibirá la cadena del aguacate hass colombiano, un producto creciente en demanda en Europa.

La Agencia de Desarrollo Rural busca visibilizar a productores rurales que buscan romper la intermediación y comercializar directamente con restaurantes, hoteles y plazas de mercado.

Innovación en toda la cadena

La feria cuenta con varios eventos que le brindan un impulso a la industria: El evento tiene una serie de side events para potenciar toda la industria: el Food Innovation Summit, Bake & Arts, para panadería y pastelería, Cooking Show, Horeca Talks, entre otros.

Y es que el Food Innovation Summit contará con la presencia de Adrian Becker, speaker alemán, fundador de Incognito Service, una compañía que aplica la inteligencia artificial en la operación de restaurantes.

Precisamente, Almanza también indicó que la IA no llegó para reñir con las necesidades o los productos, sino que potencia la sostenibilidad y abre puertas para las empresas.

Este evento también la problemática de que 4 de cada 10 empresas en Colombia hacen parte del sector de los alimentos, por lo que tendrá un espacio solo para franquicias.

El segmento Horeca, el público natural

El canal Horeca es el visitante histórico de Alimentec. Por eso, los directores de compras de hoteles o restaurantes encontrarán en la feria a las respuestas a las exigencias del mercado: la frescura, las especificaciones técnicas claras, los proveedores con capacidad real de abastecimiento y los precios competitivos, además de asesoría.

“Los expositores se enfrentaban a estos momentos, visitantes que compraban equipos de un nivel específico y los instalaban, y no era lo que su negocio necesitaba. Esa brecha es la que la feria quiere cerrar”, señala la jefe de proyecto, Chingaté.

Vea la agenda completa, los precios de boletería y los espacios de la feria aquí → https://feriaalimentec.com/