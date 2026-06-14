Rescatan pareja que había sido secuestrada en La Donjuana, Bochalema

Norte de Santander

En una operación desarrollada por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar Norte de Santander, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, fue rescatada una mujer que había sido secuestrada junto a su pareja por integrantes del grupo armado organizado residual Estructura 33.

La operación se llevó a cabo en el sector de Pozo Azul, municipio de San Cayetano, Norte de Santander, luego de que se recibiera información oportuna a través de la línea gratuita 147 sobre el secuestro de dos ciudadanos, hecho ocurrido, presuntamente, en la vía que comunica el corregimiento La Don Juana con el municipio de Durania.

Tras conocer los hechos, las tropas activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y desplegaron un dispositivo operacional que incluyó la ejecución de un plan candado, cerrando las posibles rutas de escape de los presuntos responsables.

La rápida reacción de los soldados, sumada al trabajo coordinado con el CTI, permitió el rescate de una de las víctimas y la captura en flagrancia de tres sujetos señalados de participar en este hecho delictivo.

Durante la operación también fueron incautados dos vehículos, dos motocicletas, cadenas, candados utilizados para intimidar a las víctimas y varios equipos de comunicación móvil.

De acuerdo con información preliminar, el secuestro habría sido ordenado por alias Richard, presunto cabecilla de finanzas del Bloque Magdalena Medio Estructura frente 33.