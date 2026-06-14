Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 jun 2026 Actualizado 14:01

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Reino Unido intercepta un petrolero de la “flota fantasma” rusa en el Canal de la Mancha

El barco será trasladado frente a la costa sur de Inglaterra y quedará bajo vigilancia, añadió.

Bandera del Reino Unido. FOTO: Tim Grist Photography via Getty Images

Bandera del Reino Unido. FOTO: Tim Grist Photography via Getty Images / Tim Grist Photography

Bandera del Reino Unido. FOTO: Tim Grist Photography via Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

Reino Unido interceptó el domingo en el Canal de la Mancha un petrolero sancionado perteneciente a la “flota fantasma” rusa, informó el Ministerio de Defensa británico.

“En la primera operación de este tipo dirigida por Reino Unido, el buque SMYRTOS fue abordado por comandos de los Royal Marines y agentes especialmente entrenados de la Agencia nacional contra el crimen, pese a los esfuerzos de Rusia por eludir las sanciones y seguir alimentando su bárbara guerra contra Ucrania”, señaló el ministerio.

El barco será trasladado frente a la costa sur de Inglaterra y quedará bajo vigilancia, añadió.

La operación fue celebrada por el Ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, quien calificó la interceptación como un golpe a la “máquina de guerra” del Kremlin.

Londres ha sancionado a centenares de embarcaciones sospechosas de pertenecer a esa “flota fantasma” rusa, compuesta principalmente por viejos petroleros, con la que Moscú elude las sanciones occidentales impuestas en respuesta a la invasión de Ucrania en 2022.

Francia, Bélgica, Finlandia y otros países europeos también interceptaron recientemente navíos sospechosos de eludir las sanciones y pertenecientes, según las autoridades, a dicha “flota fantasma” rusa.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir