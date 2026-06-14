Reino Unido y Japón refuerzan su relación económica con casi 21.000 millones en inversiones

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se ha reunido este domingo en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, un encuentro que ha permitido cerrar una serie de acuerdos bilaterales con inversiones por casi 21.000 millones de euros.

“Estos acuerdos traerán miles de millones en inversiones a Reino Unido y crearán decenas de miles de nuevos puestos de trabajo e impulsarán el desarrollo”, ha señalado Starmer.

En concreto han pactado invertir 10.500 millones de euros en infraestructuras y servicios financieros y otros tantos en instalación de molinos eólicos en alta mar para la generación de electricidad, según ha destacado el Gobierno británico en un comunicado.

Ambas partes han acordado colaborar en el ámbito de la tecnología, concretamente en campos como la inteligencia artificial, los semiconductores o la computación cuántica.

Londres destaca que Japón es “el socio asiático más cercano” y que estos acuerdos suponen un “cambio del paso” en la relación bilateral porque generarán “decenas de miles de nuevos puestos de trabajo” y más de 21.000 millones de beneficios económicos.

“Estos acuerdos apoyan las industrias británicas en tecnología, energía limpia, desarrollo de infraestructuras y ciencias de la vida, lo que permitirá un crecimiento a largo plazo”, ha apuntado.

En el encuentro entre Starmer y Takaichi participan además empresarios japoneses y británicos que asistirán a una mesa redonda sobre oportunidades de crecimiento y comercio.