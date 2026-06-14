Policía capturó a ‘Checho’ por presunto robo en el barrio Torices

En el marco de los planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena capturaron en flagrancia a un presunto delincuente en el norte de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad y a la rápida reacción de las patrullas de vigilancia, fue capturado un hombre conocido con el alias de ‘Checho’, de 30 años de edad, por el delito de hurto mediante la modalidad de raponazo.

La captura se produjo en la calle 47 del barrio Torices. Minutos antes, el sujeto presuntamente había arrebatado el bolso a una ciudadana. Los elementos recuperados —dos celulares, una billetera y dinero en efectivo— fueron devueltos a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados.

En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Cartagena ha capturado a 3.179 personas por diferentes delitos, de las cuales 404 han sido por hurto.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional de Colombia, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.