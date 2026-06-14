Planeación en tu Barrio llega este martes 16 de junio a Villas de Aranjuez

Con el propósito de acercar los servicios distritales a las comunidades, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación, llevará este martes 16 de junio la estrategia Planeación en tu Barrio a Villas de Aranjuez.

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La jornada de atención se desarrollará en la Casa Compi desde las 8:00 de la mañana, donde la ciudadanía podrá recibir orientación, resolver inquietudes y acceder a trámites relacionados con el Sisbén, certificados de Uso del Suelo, Estratificación y Nomenclatura, entre otros procesos asociados al ordenamiento territorial.

La actividad contará también con la participación de la Dirección de Control Urbano y el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Cartagena (Corvivienda), entidades que atenderán las consultas de la ciudadanía y brindarán información sobre los programas y servicios que desarrollan en beneficio de la comunidad.

La estrategia Planeación en tu Barrio se alinea con el proceso de descentralización de servicios que impulsa la administración del alcalde Dumek Turbay, acercando la institucionalidad a los barrios y facilitando que más ciudadanos puedan realizar sus trámites sin desplazarse hasta las sedes administrativas.

Al respecto, el secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, destacó: “Con estas jornadas, que continuarán llegando a distintos barrios de Cartagena, fortalecemos el contacto directo con las comunidades y ofrecemos respuestas más oportunas a sus necesidades. Nuestro propósito es que la atención institucional sea cada vez más cercana y accesible a la gente”.

El secretario de Planeación invitó a los habitantes de Villas de Aranjuez y sectores cercanos a participar en esta actividad, y recordó la importancia de llevar los documentos relacionados con el trámite o consulta que deseen realizar para facilitar y agilizar la atención.

Es de resaltar que la jornada del próximo martes será la tercera edición de Planeación en tu Barrio en 2026. Anteriormente, esta iniciativa llegó a Los Calamares y barrios aledaños, así como a Flor del Campo y sus alrededores, beneficiando a cientos de familias.