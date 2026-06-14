¿Quién era el youtuber argentino ‘Gaspi’ fallecido en accidente aéreo en Brasil junto a Oliver Tree?

Millones de seguidores en Latinoamérica quedaron impactados al conocerse este domingo 14 de junio de 2026 que el famoso youtuber Gaspar Prim, más conocido como ‘Gaspi’, figura en la lista de fallecidos de un choque entre helicópteros en Brasil.

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El reconocido creador de contenido de 23 años iba en una de las aeronaves accidentadas, en compañía del cantante estadounidense Oliver Tree y el productor y director de videos musicales argentino, Lucas Vignale.

¿Por qué era famoso ‘Gaspi’?

Pese a su juventud, ‘Gaspi’ había logrado construirse un nombre en el mundo de YouTube, pasando de las habituales entrevistas y bromas callejeras que le hicieron destacar por su irreverencia, hasta la etapa actual con grandes colaboraciones junto a algunos de los creadores de contenido más famosos de habla hispana.

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Desde sus primeros videos de nicho, su saludo cliché “buenas” y su voz gruesa se convirtieron en una marca personal que lo llevó a sentarse junto a celebridades contemporáneas de internet como Ibai Llanos, Jordi Wild o El Rubius, sin perder nunca su autenticidad y su humor negro.

Prim se convirtió en invitado de lujo de algunas de las dinámicas virales más destacadas de la actualidad, visitando Perú, por ejemplo, junto a Ibai, para coronar a esa nación como la ganadora de ‘El Mundial de Desayunos’ o su participación en el torneo boxístico de youtubers conocido como ‘La Velada del Año’.

En la quinta edición de la velada, ‘Gaspi’ perdió por nocaut técnico con el español ‘Perxitaa’, pero se trató aun así de un momento más en el ascenso del argentino, quien notó ese día la cantidad de seguidores que había cosechado fuera de las fronteras de su país natal.

“Me morí de la emoción al escucharlos, verlos, saludarlos. Son TANTOS. ¿En qué momento? Nunca voy a poder devolverles lo feliz que me hicieron y me hacen. Les escribo a todos. Muy sorprendido por el apoyo que me dan acá en España. Gracias por quererme tanto, no sé ni por qué jajaja (sic)", escribió ‘Gaspi’ en julio de 2025 luego de su encuentro en España.

Fallecimiento de Gaspar Prim ‘Gaspi’

En los últimos años, los espectadores de internet habían conocido una faceta más personal de ‘Gaspi’, más allá de las risas y del humor extremo que lo dejó catalogado como un hombre que arriesgaba todo en las calles por hacer reír a desconocidos en internet.

El creador de contenido participó en varias entrevistas, una de ellas con el español Jordi Wild y también en el programa Bendito Show junto a Ibai, en las cuales había reconocido que luchaba contra adicciones y un trastorno mental que le habían afectado a lo largo de su vida.

Sin embargo, a raíz de su participación en 2025 en La Velada, Prim se había preparado a nivel físico de una forma sin precedentes, asegurando que había intentado abandonar algunas de las compulsiones que le controlaban cotidianamente.

Hoy el mundo de YouTube en habla hispana lamenta la desaparición física de Gaspi, y sus videos salen a flote de manera masiva, evocando todas las risas que regaló un ser humano que luchaba contra sus propias necesidades mientras construía un personaje que celebrar y disfrutar. Youtubers reconocidos y seguidores se han manifestado, recordando con afecto al argentino.

¿Quiénes fueron las víctimas del accidente aéreo en Brasil?

El diario argentino TN reportó que un Eurocopter AS 355 Squirrel y un Bell 206B fueron las aeronaves involucradas en el accidente ocurrido en Río de Janeiro.

En el primer helicóptero iban:

Alexandre Souza, piloto.

Gaspar Prim Díaz (Gaspi), youtuber argentino.

Lucas Brito Chaves (Lucas Frota), productor musical brasileño.

Lucas Vignale, director argentino de videoclips.

Oliver Tree Nickell, cantante y productor estadounidense.

En el segundo: