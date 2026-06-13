Una alianza inspirada en la familia: Constructora Bolívar y Disney presentan Toy Story 5

El próximo 18 de junio llegará a las salas de cine del país la esperada nueva entrega de Toy Story 5. En el marco de este lanzamiento, Constructora Bolívar se une a una de las franquicias de animación más importantes y exitosas de la historia.

En A Vivir Que Son Dos Días, Julián Perdomo, presidente de Constructora Bolívar, habló sobre la importancia de este convenio, que representa mucho más que una estrategia comercial para la compañía.

Según explicó, la iniciativa surgió al identificar puntos en común entre ambas marcas. Por un lado, Toy Story ha acompañado a millones de personas a través de historias centradas en la familia, la amistad y el sentido de pertenencia. Por otro, Constructora Bolívar ha enfocado su labor en crear espacios donde las familias puedan construir sus proyectos de vida.

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“La misma magia con la que construimos hogares es la magia con la que esta franquicia ha construido recuerdos en las familias”, señaló Perdomo al referirse a la conexión que hizo posible esta alianza.

El presidente de la compañía también destacó que uno de los pilares de Constructora Bolívar es “vivir con sentido”, una filosofía que gira alrededor del hogar y la familia, valores que también están presentes en la nueva entrega de Disney.

Con esta colaboración, ambas organizaciones buscan fortalecer mensajes relacionados con la unión familiar, el hogar y la importancia de crear recuerdos que perduren en el tiempo.

Toy Story 5 llegará a las salas de cine de Colombia a partir del 18 de junio.