Desde este lunes, 3 de agosto, desvío en la Ruta X103 de TransCaribe

Debido a la realización de una intervención vial sobre la Avenida del Consulado, en el tramo comprendido entre las Carreras 60D y 60, TransCaribe activará desde este lunes, 3 de agosto, un desvío en su ruta pretroncal X103 Portal – Consulado – Centro, en sentido vuelta.

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A la altura del Conjunto Residencial Los Ejecutivos, en sentido Centro – Portal, los vehículos de la ruta X103 de TransCaribe girarán a la izquierda, tomando la carrera 59 (Makro – Centro comercial Los Ejecutivos) hasta salir a la Avenida Pedro de Heredia, siguiendo por esa vía hasta Ronda Real, donde retomarán su recorrido habitual.

Debido a este ajuste del trazado, la ruta X103 dejará de cubrir los paraderos Camagüey, Conjunto Residencial Tacarigua, Paseo de la Castellana, Aguas de Cartagena, y Piko Riko.

La información entregada por el contratista de la intervención vial indica que los trabajos tendrán una duración de aproximadamente dos meses, tiempo en el que estará activo este desvío.

TransCaribe lamenta las afectaciones que pueda causar este ajuste a sus usuarios, y los invita a estar atentos a sus redes sociales oficiales y su Canal de WhatsApp “TransCaribe te informa” para conocer cualquier novedad en la operación.