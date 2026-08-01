Armada de Colombia realizó jornada integral en Bocachica

La Armada de Colombia, en articulación con Ecopetrol, el Bienestar Familiar, la Universidad de Cartagena, Veolia y las Fundaciones Coviventía y Puerto Bahía, unieron esfuerzos para llevar a cabo una jornada de asistencia humanitaria en Bocachica en la zona insular de Cartagena que contó con la masiva participación de sus habitantes.

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La jornada cívico militar que permitió acercar la oferta estatal a las familias con mayores necesidades que habitan la zona, incluyó atenciones en enfermería, odontología, oftalmología, psicología, fisioterapia, optometría, nutrición, trabajo social, urología y medicina general e interna. Así como capacitaciones sobre autocuidado y hábitos saludables, además de actividades lúdicas y didácticas de aprendizaje para los más pequeños a quienes se les entregó 120 unidades de bienestarina.

Finalmente, se limpiaron más de seis kilómetros de playa, logrando recolectar más de nueve toneladas de residuos sólidos, los cuales fueron posteriormente evacuados de la isla para su disposición final en Cartagena.

Más de 110 millones de pesos colombianos fueron gestionados para esta jornada en la que se aportó a mejorar de manera significativa las condiciones de vida de las familias que habitan la isla.

La Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Caribe, continuará poniendo al servicio de los colombianos sus capacidades logísticas, operacionales y humanas para contribuir al bienestar, la educación y el desarrollo de las poblaciones más apartadas del territorio nacional, especialmente aquellas que habitan en el gran Caribe colombiano.