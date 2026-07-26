La policía da de baja cerca de Berlín al presunto autor del atropello múltiple de Orgullo LGTBI

Un cartel en una parada de autobús en el centro de Berlín muestra, el 26 de julio de 2026, un anuncio de la policía berlinesa y una foto de Abdul B., el presunto autor del atropello ocurrido cerca del desfile del Día de Christopher Street (CSD) en Berlín la noche del 25 de julio de 2026. Abdul B. ha sido identificado, pero aún no arrestado, y se cree que tiene vínculos con "círculos islamistas", según un portavoz policial. La policía alemana buscó el 26 de julio de 2026 a un sospechoso presuntamente vinculado a círculos islamistas después de que un automóvil arrollara a una multitud cerca de las celebraciones del Orgullo Gay de Berlín, causando la muerte de una persona y heridas a otras 16. El incidente empañó lo que había sido un día de celebración para cientos de miles de personas que asistían al Día de Christopher Street, uno de los mayores eventos del Orgullo en Europa, y provocó que los asistentes huyeran de un parque céntrico de Berlín mientras las sirenas resonaban en la noche. (Foto de AFP) / -

El presunto autor del atropello múltiple con un muerto y 29 heridos contra el Día del Orgullo LGTBI en Berlín ha sido abatido en la localidad de Spandau, en las afueras de la capital, durante una operación policial, informó este domingo el portavoz de la Policía de Berlín, Florian Nath.

En un vídeo en redes sociales, Nath confirmó la noticia que habían adelantado varios medios, como el diario Bild, según los cuales el fugitivo, identificado por las autoridades como Abdul Ballout, de 21 años y nacionalidad alemana, había sido neutralizado en una parcela ajardinada de ese municipio del extrarradio berlinés.

“Hacia las 18 horas el sospechoso del atentado de ayer en (el parque) Tiergarten fue localizado en una zona de parcelas ajardinadas en Spandau. El sospechoso se acercó corriendo con un arma blanca hacia nuestros efectivos”, que abrieron fuego, indicó el portavoz.

“El sospechoso sufrió heridas tan graves que, aunque pudo ser reanimado por médicos de emergencias, falleció en el mismo lugar de los hechos”, agregó.

“Estoy agradecida a las fuerzas de seguridad por haber localizado tan rápidamente al atacante. Es un logro extraordinario”, declaró a Bild la responsable de Interior de Berlín, Iris Spranger.

Ballout permanecía fugado desde que presuntamente cometiera el atropello del pasado sábado por la noche y la policía no había logrado encontrarlo en la vivienda que compartía con su familia en el centro de Berlín ni en otros lugares que fueron examinados.

Según ha informado la Fiscalía, Ballout contaba con antecedentes por lesiones y robo y en mayo de este año había sido condenado a un año y diez meses de prisión por haber intentando unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria.

Había quedado en libertad condicional mientras la justicia resolvía el recurso de la Fiscalía, que pedía una pena más larga, y estaba participando entretanto en un programa de desradicalización.

No se ha descartado aún que Ballout contara con cómplices de algún tipo y la policía ha arrestado a varias personas de su entorno para ser interrogadas, aunque todavía no hay informaciones oficiales sobre su posible papel en el atentado.