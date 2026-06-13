Al menos 2 muertos en nuevos ataques de Israel tras orden de evacuación en sur del Líbano

El humo aumenta después de los ataques de Israel a Líbano este 13 de junio de 2026 (Cortesía: Ramiz Dallah/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Al menos dos personas murieron este sábado en una nueva oleada de bombardeos de Israel contra el sur del Líbano, después de que el Ejército israelí ordenara a los residentes de una veintena de localidades evacuar la zona pese al frágil alto el fuego y los avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que el encargado administrativo de la localidad de Al Rayan, Ali Badi, murió en uno de los bombardeos israelíes contra la zona de Jezzine, una de las regiones más golpeadas por la nueva oleada de bombardeos iniciada esta mañana.

Además, otro ciudadano libanés falleció en un ataque aéreo contra la ciudad de Kfar Remmam, de acuerdo con la ANN, que añadió que los cazas israelíes también bombardearon la zona de Nabatieh al Fawqa.

Líbano denuncia ataques de drones

Por su parte, el Ejército libanés, que no interviene en la guerra, denunció en un comunicado que un dron israelí atacó a un soldado mientras se desplazaba cerca de un hospital de Nabatieh y, posteriormente, volvió a apuntar contra el militar, “lo que provocó que resultara gravemente herido”.

La ANN añadió que varios drones israelíes también atacaron el municipio de Qasiba, en la región meridional de Nabatieh, mientras que los aviones de combate de Israel también lanzaron tres bombardeos en las inmediaciones de un punto de control militar en Kfarhouna, en Jezzine.

En esa misma zona, un dron atacó a un empleado de la compañía eléctrica libanesa “mientras regaba sus cultivos, lo que provocó que resultara herido y fuera trasladado al hospital”, indicó la ANN, que también informó de ataques de artillería desde diferentes puntos que las tropas israelíes han ocupado en el sur del Líbano.

Estos ataques tienen lugar después de que el Ejército israelí pidiera la evacuación de una veintena de localidades del sur libanés, tras acusar al grupo chií Hizbulá de violar el frágil alto el fuego en vigor, alcanzado en abril y renovado desde entonces pese a que no ha sido respetado.

Hizbulá, por su parte, reivindicó varios ataques contra las tropas y vehículos israelíes que invaden diferentes puntos del sur del Líbano.

La violencia, iniciada el 2 de marzo en el marco de la guerra de Irán, ha provocado desde entonces la muerte de más de 3.700 personas solo en el Líbano, según las autoridades del país mediterráneo.

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