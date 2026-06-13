Israel bombardea el sur de Líbano tras emitir llamado de evacuación

-FOTODELDIA- Beirut (Líbano), 29/09/2024.- Una mujer toma una foto de un edificio destruido en el barrio de Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, tras los ataques militares israelíes sobre Beirut, Líbano, 29 de septiembre de 2024. Según el Coordinador Humanitario de la ONU en Líbano, Imran Riza, la reciente escalada en Líbano, una «situación catastrófica», ha provocado la destrucción generalizada de viviendas e infraestructuras en todo el país. Al menos 700 personas han muerto, miles han resultado heridas y casi 120.000 se han visto desplazadas en la última semana. El 28 de septiembre de 2024, el ejército israelí (Tsahal) declaró en X (antes Twitter) que el líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, había muerto en un ataque nocturno contra Beirut. Hizbulá confirmó la muerte de Nasralá en un comunicado el 28 de septiembre de 2024. EFE/ WAEL HAMZEH / WAEL HAMZEH ( EFE )

El ejército israelí bombardeó el sur del Líbano el sábado, poco después de advertir que atacaría de nuevo al movimiento proiraní Hezbolá y de llamar a evacuar una veintena de localidades de la zona, informó la agencia nacional de noticias libanesa NNA.

Los bombardeos alcanzaron las localidades de Rihan y Sujud, cerca de Nabatiyeh, indicó NNA.

El coronnel Avichay Adraee, portavoz arabófono del ejército israelí, había instado poco antes a la población a evacuar “de inmediato” unas veinte localidades en la zona de Nabatiyeh.

En su mensaje en redes sociales aseveró que el ejército golpeará “con fuerza”.

“Cualquiera que esté cerca de instalaciones de Hezbolá o material bélico pone en riesgo su vida”, agregó el portavoz.

Israel y Hezbolá están en guerra desde el 2 de marzo, cuando el movimiento chiita empezó a lanzar proyectiles al Estado hebreo en solidaridad con su patrocinador Irán, atacado dos días antes por Estados Unidos y el ejército israelí.

Desde mitad de abril rige en teoría una tregua entre ambas partes, pero las hostilidades han continuado.

Israel, que ha venido atacando cientos de objetivos de Hezbolá, ocupa una parte del sur de Líbano, y según testimonios de habitantes y fotografías de AFP arrasó varias localidades en esa zona.

Irán exige que el acuerdo que está negociando con Estados Unidos para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero incluya a Líbano.