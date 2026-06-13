Israel bombardea el sur de Líbano tras emitir llamado de evacuación
Avichay Adraee, advirtió que las fuerzas israelíes atacarían “con fuerza” posiciones vinculadas a Hezbolá y aseguró que permanecer cerca de instalaciones pone en riesgo la vida de los civiles.
El ejército israelí bombardeó el sur del Líbano el sábado, poco después de advertir que atacaría de nuevo al movimiento proiraní Hezbolá y de llamar a evacuar una veintena de localidades de la zona, informó la agencia nacional de noticias libanesa NNA.
Los bombardeos alcanzaron las localidades de Rihan y Sujud, cerca de Nabatiyeh, indicó NNA.
El coronnel Avichay Adraee, portavoz arabófono del ejército israelí, había instado poco antes a la población a evacuar “de inmediato” unas veinte localidades en la zona de Nabatiyeh.
En su mensaje en redes sociales aseveró que el ejército golpeará “con fuerza”.
“Cualquiera que esté cerca de instalaciones de Hezbolá o material bélico pone en riesgo su vida”, agregó el portavoz.
Israel y Hezbolá están en guerra desde el 2 de marzo, cuando el movimiento chiita empezó a lanzar proyectiles al Estado hebreo en solidaridad con su patrocinador Irán, atacado dos días antes por Estados Unidos y el ejército israelí.
Desde mitad de abril rige en teoría una tregua entre ambas partes, pero las hostilidades han continuado.
Israel, que ha venido atacando cientos de objetivos de Hezbolá, ocupa una parte del sur de Líbano, y según testimonios de habitantes y fotografías de AFP arrasó varias localidades en esa zona.
Irán exige que el acuerdo que está negociando con Estados Unidos para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero incluya a Líbano.